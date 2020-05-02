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網球／三巨頭競爭壓力大 約克維奇：2010曾考慮退休
約克維奇（Novak Djokovic）雖貴為世界球王，但他近期坦言三巨頭競爭激烈，曾讓自己苦不堪言，2010年還有動過退休的念頭。
約克維奇於2008年澳網首嚐大滿貫冠軍，當時排名高居世界第三。不過在2010年法網爭冠失利，8強賽對上奧地利選手梅哲（Jurgen Melzer）完全沒轍，打了5盤以2:3敗下陣。回憶當初的失利，約克維奇大嘆相當痛苦，輸球之後不只大哭，還想趕快逃離網球。
不過約克維奇補充：「那次之後我解放了自我。雖然在2008年澳網摘冠，且世界排名第三，但我不以此滿足。我知道我還能有所突破，但我在最重要的時候輸給了納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）。」
自此之後，約克維奇表示自己心態更加積極，2011年狀態好到不行，幾乎橫掃四大滿貫，抱回3座冠軍，且現在還在持續累積生涯大滿貫冠軍總數，目前以17座些微落後納達爾2座跟費德勒3座。
疫情期間，約克維奇也保持著當初培養的積極心態，儘管賽事停擺，約克維奇還是持續訓練保持體態，透露自己每天都會上健身房健身、跑步維持自己的體能。
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