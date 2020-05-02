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新冠肺炎致死人數比流感少為何還封城 專家提4點反駁

疫情導致停賽 ESPN估美國體育產業損失近3600億元

中央社 / 紐約1日綜合外電報導
ESPN報導，美國體育產業因2019冠狀病毒疾病疫情而停擺許多賽事，將使得收入減少120億美元。 法新社
ESPN報導，美國體育產業因2019冠狀病毒疾病疫情而停擺許多賽事，將使得收入減少120億美元。 法新社

體育電視頻道ESPN今天報導，總值1000億美元的美國體育產業，因為2019冠狀病毒疾病疫情而停擺許多賽事，將使得收入減少120億美元（約新台幣3588億元）。

如果職業美式足球聯盟（NFL）和大學美式足球賽事也一併取消，虧損將更加慘重。

這項對於美國體育產業損失規模的分析，包含超級球星與體育館工作人員的薪資，但這可能僅是保守估計，因為分析不包括戶外休閒運動、博弈，或是高爾夫、網球及美國改裝房車系列賽（NASCAR）等個人運動。

聖路易華盛頓大學（Washington University inSt. Louis）的體育商業計畫主任里謝（Patrick Rishe），替ESPN評估停賽對美國主要職業運動和大學運動聯賽及青少年體育產業造成的衝擊。

里謝估計，美國職業運動將因為停賽而損失55億美元，大學運動將虧損39億美元，青少年體育產業將損失24億美元。

數據包含觀眾將花在職業運動賽事的32億5000萬美元，以及體育場館和球場工作人員收入3億7100萬美元，還有美國電視轉播權費用22億美元。

里謝評估出這些數據的前提是，美國職棒大聯盟MLB與美國職業足球大聯盟MLS可在球迷觀賽的情況下，打完一半例行賽，同時美國職籃NBA和北美職業冰球聯盟NHL取消尚未完成的例行賽，並在沒有觀眾的情況下舉行季後賽，而青少年體育賽事將在7月復賽。

但這一切都充滿不確定性，因為美國大多數地區的防疫禁足令仍持續實施，目前全美的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例已超過100萬例，並有6萬多人喪命。

大聯盟 高爾夫 冰球

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