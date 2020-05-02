英超／閉門、中立球場 為復賽2前提

經過3個半小時的視訊會議，英超各俱樂部總算達成一致共識。面對新冠病毒(Covid-19)危機，它們仍然決心完成本賽季，必要前提是沒有球迷的中立球場。

但是私下各球團意見不一，有些俱樂部認為賽季應提早結束，因為期望在6月中旬復賽的障礙實在太大。

首要關注的是進行比賽是否會給球員、俱樂部工作人員以及整個家庭帶來健康風險。曼城前鋒阿吉羅(Sergio Agero)表示，出於這一原因，他「害怕」完成球季，其他球員也對此感到恐懼。

職業足球工會明確指出，球員的安全是其首要考慮因素，絕不會讓球員涉及任何風險，部分球員也希望工會多予支持。另一方面，也有更多球員想要繼續踢球。意見紛陳，共識很難達成。

在視訊會議結束後，英超發表冗長的聲明，但其中一句特別醒目。它說：「各方已經達成共識，包括球員工會和教練工會在內，球員和經理是復賽的關鍵，將會進一步聽取意見。」