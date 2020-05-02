羽球／配合奧運延期 BWF宣布世錦賽延至明年11月

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，確定延至明年7月舉行，連帶影響到後續各項國際賽事，原訂2021年8月在西班牙舉行的羽球世錦賽，確定延至2021年11月29日至12月5日進行。

在東京奧運確定延期後，田徑及游泳世錦賽也先後宣布配合奧運而改期，而原本明年8月在西班牙韋爾瓦（Huelva）舉行的羽球世錦賽，也在世界羽聯（BWF）與西班牙羽協（FESBA）討論後給出結論。

過去世錦賽都是在非夏季奧運舉辦年份的8月登場，但這次碰上奧運延期的情況，不得不改變賽程，BWF主席拉爾森（Poul-Erik Høyer Larsen）認為，改期對羽球這項運動是最有利的作法。

「BWF和FESBA相信改期後的世錦賽會取得成功，也能幫助參加奧運和世錦賽的選手，讓每個人以公平的方式進行。」FESBA主席卡貝洛（David Cabello）也很滿意世錦賽改期的決定，「將世錦賽延到年底將使我們能夠提供最好的比賽。」

雖然敲定了世錦賽賽程，但BWF表示，現階段還未確認2021年BWF旗下的巡迴賽賽程，而關於奧運、帕運及世錦賽的參賽資格，也會陸續公布。