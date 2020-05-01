網球／墨瑞馬德里電競賽封王 捐出全數獎金協助防疫
新冠肺炎疫情致使全球體育賽事停擺，網壇跟上NBA，舉辦電競賽事讓選手能在防疫期間享受比賽，最近的馬德里網球電競賽，則是由英國網球名將墨瑞（Andy Murray）獲得冠軍。
墨瑞除了訓練、比賽之外，一直以來都很愛打電動，這次參加電競賽隨即拿出電玩本領一口氣殺到四強。對上阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），因發生技術性問題敗下陣，但對手舒沃茲曼認為自己因遊戲問題得利有違運動家精神，因此選擇讓墨瑞晉級。
驚險躲過淘汰的墨瑞，在冠軍賽強碰比利時好手葛芬（David Goffin），鏖戰多局終以7:5抱走冠軍，賽後還大肆喝香檳慶祝奪冠。慶祝、消遣之餘，墨瑞也不忘協助防疫，宣布全額捐出本次電競賽的45000美元獎金，一部分給醫療機構，另一半則是拿來幫助低排名的選手維持生計。
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