網球／墨瑞馬德里電競賽封王 捐出全數獎金協助防疫

原配合東京奧運舉辦的台灣運動產業博覽會預計在七月登場。民進黨立委黃國書昨天舉行記者會表示，因應東奧已延期，應審慎評估是否將增加投入的五千萬元移緩濟急預算用在產業紓困上，回應產業真實需求，待明年東京奧運運舉辦之時，再來舉辦該活動。體育署副署長林哲宏回應，東奧延期訊息一出，的確討論過是否延期，會在月中再和中央流行疫情指揮中心討論確認。

2020-04-30 23:20