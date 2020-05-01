擊劍／奧運延期收入歸零 前擊劍銀牌兼差外送維生計

新冠肺炎疫情爆發至今還看不到盡頭，全球各大體育賽事也仍舊停擺，4年一度的世界運動盛事奧運也被迫延至明年。訓練場館關閉、比賽延宕，球員頓時少了大半收入，逼不得已只好兼差賺外快，日本擊劍名將三宅諒就靠外送來維持生計。

29歲的三宅諒2012年倫敦奧運替日本拿下男子擊劍團體銀牌，為日本擊劍史上團體組的最佳成績。即使是曾經的銀牌得主，也一樣敵不過這次疫情大規模的影響。根據報導，今年奧運確定將延到2021年，日本國內的訓練基地也已全數關閉，運動員雖仍有贊助收入，但前景堪憂。

三宅諒自己則是贊助合約期滿，同時得負擔67萬日元（折合台幣18.5萬元）的訓練費用，為支付開銷，三宅諒不得不開始兼差打工，另外為了兼顧比賽狀態，三宅諒最後選擇接Uber Eats外送跑單，不過因為第一天開工各方面還不是很上手，結果整天下來只跑了8張單。三宅諒解釋：「還不是很熟悉外送的工作，一開始花了時間適應跟找路。」

雖然今年東奧必須延一年，對整個運動界都是很大的挑戰，運動員也不例外，但三宅諒坦言僅管狀況艱苦，但自己不會輕言放棄擊劍，直言：「不想生涯就此畫上休止符，所以必須改變一下生活模式。我還想繼續擊劍，不想輕易放下自己熱愛的興趣。」