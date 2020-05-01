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高球／奧運資格認定延一年 台將3人可望進軍東京

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
潘政琮。 圖／富邦金控提供(資料照)
潘政琮。 圖／富邦金控提供(資料照)

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響延至明年，連帶影響到各項目取得資格的機會，近期陸續有單項運動總會公布因應奧運延賽後的時程表，國際高爾夫球總會（IGF）就宣布，為了維持公平性，取得資格期限也將延長一年。

原本高球奧運門票資格認定是在今年六月，但隨著東京奧運已確定延期至2021年，IGF也宣布，爭取門票資格的期限也將順延一年，男子部分將至2021年6月21日，女子則為28日。

IGF執行總監斯坎隆（Antony Scanlon）表示，已經收到國際奧會（IOC）對東京奧運比賽日期及確認資格的原則，決定運動員資格最公平的方式就是延用之前的遴選辦法到新的日期上，「我們非常高興IOC委員快速批准這些改變，確認這些重要日程。」

取得門票標準與過去相同，每個國家限兩人參賽，但如果一個國家進入世界排名前15名的選手大於四人，那該國最多可派出四人參賽；至於台灣在目前已凍結的世界排名中，最有機會前往東京的，包含男子世界排名第99的潘政琮，女子盧曉晴徐薇淩等人。

盧曉晴。 聯合報系資料照片
盧曉晴。 聯合報系資料照片

高爾夫 盧曉晴 徐薇淩

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