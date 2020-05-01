英超／賽事重啟？傳6月8日復賽

足球迷期待已久，英超聯賽終於要在6月重啟了。儘管尚未正式宣布，不過英超的計畫是在6月8日閉門復賽，並已通知各球隊。

英超將在5月1日開會討論，但根據英國每日電訊報的報導，英超聯盟已傳送備忘錄給球隊，理想的重啟日是6月8日，球隊訓練則預定於5月18日開始。

自3月13日停擺以來，英超的停賽時間一延再延。雖然阿森納、布萊頓、和西漢姆聯等隊上周起都開始允許球員前往訓練基地單獨訓練，不過若想在7月底之前完成本季剩餘的92場比賽，英超最樂觀的設想，就是6月8日重啟比賽。

俱樂部方面，大多數認為他們在開賽前至少需要三周的全員訓練時間，也就是5月18日。

儘管重啟時間主要是看政府決策，但比賽的具體形式還需要英超內部制定。從目前情況看，閉門比賽應該沒有懸念，但英超還需要決定究竟是批准在一些俱樂部的球場進行比賽，還是選擇在較安全的中立場地進行。

另外，為保證比賽安全進行，病毒檢測至關重要，而每場比賽還會有許多相關人員進入球場。在沒有觀眾的情況下，一場英超比賽大概也會有300人左右在場，如何保證所有人在一個多月的時間內零感染，英超將面臨巨大考驗。