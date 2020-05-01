快訊

老闆貸款發薪…員工卻不想拿 因「失業能領更多」

Q&A／勞工紓困貸款搶翻 我有機會申請嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英超／賽事重啟？傳6月8日復賽

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
英超考慮重啟，預定6月8日復賽。 路透社
英超考慮重啟，預定6月8日復賽。 路透社

足球迷期待已久，英超聯賽終於要在6月重啟了。儘管尚未正式宣布，不過英超的計畫是在6月8日閉門復賽，並已通知各球隊。

英超將在5月1日開會討論，但根據英國每日電訊報的報導，英超聯盟已傳送備忘錄給球隊，理想的重啟日是6月8日，球隊訓練則預定於5月18日開始。

自3月13日停擺以來，英超的停賽時間一延再延。雖然阿森納、布萊頓、和西漢姆聯等隊上周起都開始允許球員前往訓練基地單獨訓練，不過若想在7月底之前完成本季剩餘的92場比賽，英超最樂觀的設想，就是6月8日重啟比賽。

俱樂部方面，大多數認為他們在開賽前至少需要三周的全員訓練時間，也就是5月18日。

儘管重啟時間主要是看政府決策，但比賽的具體形式還需要英超內部制定。從目前情況看，閉門比賽應該沒有懸念，但英超還需要決定究竟是批准在一些俱樂部的球場進行比賽，還是選擇在較安全的中立場地進行。

另外，為保證比賽安全進行，病毒檢測至關重要，而每場比賽還會有許多相關人員進入球場。在沒有觀眾的情況下，一場英超比賽大概也會有300人左右在場，如何保證所有人在一個多月的時間內零感染，英超將面臨巨大考驗。

英超

延伸閱讀

英超／不甩禁足令找妓女到家中開趴 曼城後衛致歉

足球／英超停擺 20家球團希望球員減薪30％

英超╱教練球員相繼確診 官方別無選擇停賽

相關新聞

高球／奧運資格認定延一年 台將3人可望進軍東京

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響延至明年，連帶影響到各項目取得資格的機會，近期陸續有單項運動總會公布因應奧運延賽後的時程表，...

英超／賽事重啟？傳6月8日復賽

足球迷期待已久，英超聯賽終於要在6月重啟了。儘管尚未正式宣布，不過英超的計畫是在6月8日閉門復賽，並已通知各球隊。 英超將在5月1日開會討論，但根據英國每日電訊報的報導，英超聯盟已傳送備忘錄給球隊，

未申辦亞運 北市批體育署說法不厚道

台北市未列入2030年亞運申辦競標城市，教育部體育署直指北市未發公文表達意願。對此，台北市體育局局長李再立昨批評體育署說法不厚道，體育署署長高俊雄則坦言，雙方確實有資訊落差，未來會多給地方相關資訊，但高仍認為，政府部門透過公文才算是完整表達。

東奧延期 運動產業博覽會5月中討論是否延期

原配合東京奧運舉辦的台灣運動產業博覽會預計在七月登場。民進黨立委黃國書昨天舉行記者會表示，因應東奧已延期，應審慎評估是否將增加投入的五千萬元移緩濟急預算用在產業紓困上，回應產業真實需求，待明年東京奧運運舉辦之時，再來舉辦該活動。體育署副署長林哲宏回應，東奧延期訊息一出，的確討論過是否延期，會在月中再和中央流行疫情指揮中心討論確認。

國體、陽明大學聯手 助國手在家保持體態

為了協助選手在防疫期間能夠維持穩定與專業的訓練，國立體育大學與國立陽明大學聯手辦理「東京奧運運動員積極防疫健康管理與運動訓練監測系統建置」計畫，全力支持各專項運動員在防疫期間維持狀態，並加速推動東京奧運奪金計畫。

台北龍舟錦標賽如期登場 報名資訊看這裡

疫情讓許多縣市取消龍舟競賽，歷經長時間評估，台北市體育局長李再立宣布，2020台北端午龍舟錦標賽將如期在6月25、26日...

五天0確診成奧運五環 中華奧會邀吳阿民題字響應防疫

面對全球新冠肺炎疫情，我國今天連續第五天拿下0確診、繳出「奧運五環」的亮眼成績，中華奧會繼主席林鴻道以實際行動，共同力挺...

遭北市批亞運申辦不厚道 高俊雄：資訊傳達有落差

台北市在上周未列入2030年亞運申辦競標城市一事，今天台北市體育局局長李再立批評體育署說法不厚道後，體育署署長高俊雄則表...

國體、陽明打造運動員防疫系統 隔離也能監控訓練狀態

受到新冠肺炎疫情影響，不僅東京奧運因此延期一年辦理，全球體壇也近乎停擺，不過為了協助選手在防疫期間能夠維持穩定與專業的訓...

自由車／不畏官方疫情禁令 環法賽事照辦

不畏懼法國疫情禁令，環法自行車賽將照辦！法國總理菲利浦日前宣佈法國全面禁止大型集會，相當受重視的法甲足球聯賽遭腰斬，但據外媒30日的報導，另一項全球知名賽事環法自行車賽卻有望照辦，原因是環法賽在延賽後

羽球／球后好潮！ 戴資穎曝最愛這造型

「世界球后」戴資穎除了羽球場上手法多變外，場下穿搭也越來越多元，今年拍攝系列潮流服飾也嘗試不同造型，展現潮流一面。

網球／輕取澤瑞夫闖4強 墨瑞：我厲害是事實

前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在線上網球對決找到重返巔峰的感覺，他在馬德里網賽舉辦的電玩虛擬賽先擊...

熱門新聞

NBA／獨行俠當紅炸子雞 唐西奇出首雙專屬鞋

中職／改披獅袍初登一軍 林煜清等了11個月

MLB／十五年前王建民初登板 球評搞錯拿手球路

SBL／大勝裕隆39分寫雙紀錄 台啤奪下隊史第五冠

日職／增加到16隊解法 日媒建議與中職「合體」

SBL／裕隆爭冠失手 球隊前途充滿未知數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。