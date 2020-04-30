台北龍舟錦標賽如期登場 報名資訊看這裡

疫情讓許多縣市取消龍舟競賽，歷經長時間評估，台北市體育局長李再立宣布，2020台北端午龍舟錦標賽將如期在6月25、26日舉辦，競賽將不開放民眾觀賽，也取消嘉年華活動，初賽採線上直播，決賽採電視轉播。

體育局表示，今年台北端午龍舟錦標賽總獎金136萬元，5月4日上午10時起至8日下午4時開放線上報名（網址：dragonboat.taipei），報名後仍需將相關資料印出、簽署，並寄至指定地點，不受理親自送件。

由於縮小比賽規模，競賽僅開放大型龍舟公開組，包括男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，額滿為止。每隊可報名領隊1人、教練1人、管理1人及選手29人（含槳手、舵手、奪標手及鼓手），共計32人為限。

體育局表示，今年僅辦理龍舟錦標賽，包含龍舟練習、舵手研習營、點睛祭江與龍舟錦標賽等以特定對象為主之活動與競賽；龍舟預賽及複賽安排網路直播，決賽則安排電視直播，不開放現場觀賽。

體育局也提到，今年取消開幕活動，閉幕式由得獎隊伍派1至2員代表領獎參加，其餘隊員可於台下彼此間距1公尺以上之社交距離並配戴口罩觀禮。

李再立表示，近幾個月以來，不斷追蹤疫情狀況，經多方評估後，以縮小賽事規模辦理龍舟賽，希望在這鬱悶不安的時期，藉由運動帶給人們希望與安定人心的力量。