快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

台北龍舟錦標賽如期登場 報名資訊看這裡

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
疫情讓許多縣市取消龍舟競賽，歷經長時間評估，台北市體育局長李再立宣布，2020台北端午龍舟錦標賽將如期在6月25、26日舉辦。圖／擷取自2020臺北端午龍舟錦標賽網站
疫情讓許多縣市取消龍舟競賽，歷經長時間評估，台北市體育局長李再立宣布，2020台北端午龍舟錦標賽將如期在6月25、26日舉辦。圖／擷取自2020臺北端午龍舟錦標賽網站

疫情讓許多縣市取消龍舟競賽，歷經長時間評估，台北市體育局長李再立宣布，2020台北端午龍舟錦標賽將如期在6月25、26日舉辦，競賽將不開放民眾觀賽，也取消嘉年華活動，初賽採線上直播，決賽採電視轉播。

體育局表示，今年台北端午龍舟錦標賽總獎金136萬元，5月4日上午10時起至8日下午4時開放線上報名（網址：dragonboat.taipei），報名後仍需將相關資料印出、簽署，並寄至指定地點，不受理親自送件。

由於縮小比賽規模，競賽僅開放大型龍舟公開組，包括男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，額滿為止。每隊可報名領隊1人、教練1人、管理1人及選手29人（含槳手、舵手、奪標手及鼓手），共計32人為限。

體育局表示，今年僅辦理龍舟錦標賽，包含龍舟練習、舵手研習營、點睛祭江與龍舟錦標賽等以特定對象為主之活動與競賽；龍舟預賽及複賽安排網路直播，決賽則安排電視直播，不開放現場觀賽。

體育局也提到，今年取消開幕活動，閉幕式由得獎隊伍派1至2員代表領獎參加，其餘隊員可於台下彼此間距1公尺以上之社交距離並配戴口罩觀禮。

李再立表示，近幾個月以來，不斷追蹤疫情狀況，經多方評估後，以縮小賽事規模辦理龍舟賽，希望在這鬱悶不安的時期，藉由運動帶給人們希望與安定人心的力量。

延伸閱讀

直播迷倒1.5億人 劉若英哭慘了

直播／連五「嘉玲」！我今日無確診 國內新冠肺炎維持429例

毛嘉慶直播節目負壓病房床位爆掉 法院裁定不罰

安溪鐵觀音開茶 直播助長銷量

相關新聞

台北龍舟錦標賽如期登場 報名資訊看這裡

疫情讓許多縣市取消龍舟競賽，歷經長時間評估，台北市體育局長李再立宣布，2020台北端午龍舟錦標賽將如期在6月25、26日...

五天0確診成奧運五環 中華奧會邀吳阿民題字響應防疫

面對全球新冠肺炎疫情，我國今天連續第五天拿下0確診、繳出「奧運五環」的亮眼成績，中華奧會繼主席林鴻道以實際行動，共同力挺...

遭北市批亞運申辦不厚道 高俊雄：資訊傳達有落差

台北市在上周未列入2030年亞運申辦競標城市一事，今天台北市體育局局長李再立批評體育署說法不厚道後，體育署署長高俊雄則表...

國體、陽明打造運動員防疫系統 隔離也能監控訓練狀態

受到新冠肺炎疫情影響，不僅東京奧運因此延期一年辦理，全球體壇也近乎停擺，不過為了協助選手在防疫期間能夠維持穩定與專業的訓...

自由車／不畏官方疫情禁令 環法賽事照辦

不畏懼法國疫情禁令，環法自行車賽將照辦！法國總理菲利浦日前宣佈法國全面禁止大型集會，相當受重視的法甲足球聯賽遭腰斬，但據外媒30日的報導，另一項全球知名賽事環法自行車賽卻有望照辦，原因是環法賽在延賽後

羽球／球后好潮！ 戴資穎曝最愛這造型

「世界球后」戴資穎除了羽球場上手法多變外，場下穿搭也越來越多元，今年拍攝系列潮流服飾也嘗試不同造型，展現潮流一面。

網球／輕取澤瑞夫闖4強 墨瑞：我厲害是事實

前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在線上網球對決找到重返巔峰的感覺，他在馬德里網賽舉辦的電玩虛擬賽先擊...

網球／阿格西過50大壽 改口稱費德勒史上最佳

美國退役網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）在本月29日迎接50歲大壽，卻在生日前推翻多年前的看法，將史上最佳球員...

東奧已延期 黃國書：運動產業博覽會還要辦？

原配合東京奧運舉辦的台灣運動產業博覽會預計在7月登場。民進黨立委黃國書今天舉行記者會表示，因應東奧已延期，應審慎評估是否...

網球／挑戰另類連霸 荷蘭女將馬德里虛擬賽全勝晉級

延續去年在馬德里女網賽奪冠氣勢，荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）在首度舉行的馬德里線上虛擬賽勢如破竹，她分組賽取得...

網球／墨瑞拍下納達爾！ 是虛擬網賽

睽違多時，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）終於從「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）手中搶下勝利，...

高球／前9洞抓兩鷹 翁永田熱血傳承賽排龍頭

2020南區熱血傳承賽今天開打，選手在好天氣下出賽，成績普遍不差，共有12位選手打出低於標準桿「紅字」成績，其中還有2位...

熱門新聞

中職／曼尼經紀人搞烏龍 求職單位錯寫中國職棒

受傷、交易、爭老大 像樣的後場雙槍消失中

中職／李振昌罕見壞球連發 自責「差點搞丟勝利」

現場重現／7年前曼尼在台刮旋風 騎腳踏車逛購物廣場

中職／9局下驚險守成 兄弟3轟擊退獅隊

想成為棒球版喬丹 湯瑪斯一路轟進名人堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。