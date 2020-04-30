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遭北市批亞運申辦不厚道 高俊雄：資訊傳達有落差

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署長高俊雄。 報系資料照
體育署長高俊雄。 報系資料照

台北市在上周未列入2030年亞運申辦競標城市一事，今天台北市體育局局長李再立批評體育署說法不厚道後，體育署署長高俊雄則表示，雙方確實在資訊傳達與認知上有些落差，導致訊息溝通上並不完整，未來與地方政府權益相關的資訊將會多給，也要避免有遺漏狀況發生。

台北市近年來不斷表達申辦2030年亞運的意願，不過上周亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）所公布的2030年亞運申辦競標城市為卡達多哈及沙烏地阿拉伯利雅德，台北市並未入列後，台北市體育局在第一時間就發出聲明強調並未收到體育署相關通知，不過體育署也回應台北市並未透過正式公文表達申辦意願，形成雙方各說各話的狀況。

今天台北市體育局長李再立強調，亞運是由中央決策，決策後才徵詢地方意見，且北市長期對外表達高度意願，直言體育署說法「不厚道」後，體育署署長高俊雄也在下午回應此事，強調雙方間確實出現資訊傳達與認知上的落差，導致在訊息傳達上並不完整。

高俊雄強調，去年1月李再立確實曾代表市長柯文哲前來拜會，徵詢申辦2030年亞運會的相關事宜，不過在四月份的會議中就做出決議，經評估我國現階段爭辦亞運的國際情勢並不利，將以爭取二級賽事主辦權為主，所以後續也未再舉辦亞運申辦的相關說明會。

對於李再立批評體育署說法「不厚道」，高俊雄也指出，假使體育署同仁的講法讓他覺得「不厚道」，也在此向他致意，並強調雙方間確實有資訊傳達與認知上的落差，「政府部門透過公文才算是完整表達，不過也因此造成雙方在訊息溝通上的不完整，未來我們也會檢討，以後只要與地方政府權益相關的公文，我們也會選擇多給而不要造成遺漏的狀況發生。」

高俊雄指出，一直以來都相當肯定台北市申辦與主辦國際體育賽事的決心，包括北市府有意申辦2025年世界壯年運動會，體育署也已表示將會支持，並且由他親自署名支持信，「主辦國際運動賽事肯定是需要中央與地方的密切溝通、協調與合作，最後才能圓滿。」

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