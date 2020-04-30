國體、陽明打造運動員防疫系統 隔離也能監控訓練狀態

受到新冠肺炎疫情影響，不僅東京奧運因此延期一年辦理，全球體壇也近乎停擺，不過為了協助選手在防疫期間能夠維持穩定與專業的訓練，國立體育大學與國立陽明大學聯手辦理「東京奧運運動員積極防疫健康管理與運動訓練監測系統建置」計畫，以全力支持各專項運動員提升國際賽會總體成績，並加速推動2021東京奧運奪金。

國體大與陽明大學針對優秀選手超前部署防疫計畫，使優秀選手能夠免受感染與居家隔離影響，持續有效訓練，將由陽明大學規劃兩周14天優秀運動員居家隔離防疫環境規劃，國體大提供相關場地及專項訓練運動科學資源輸出，更有其他廠商則協助提供訓練與健康管理系統、資源與雲平台，以協助選手維持巔峰狀態。

國體大校長邱炳坤表示，這次推出的計畫主要是希望協助選手在被隔離期間的訓練不是被動而是主動的，「在隔離期間選手可能會感到焦慮，尤其是搞不清楚自己的身體狀態，透過這一套線上系統，將能讓教練與選手能夠掌握身體各項狀態，包括心跳、體溫等等，在被隔離期間也能夠做最有效的訓練。」

奧運金牌國手陳葦綾表示，很多選手對於居家隔離感到徬徨無助，現在可以透過線上直播的方式，讓教練與選手能夠掌握訓練狀況，以及運動後的營養補充是否正確，體能訓練做得夠不夠等等。

網球選手林亮羽指出，雖然在之前有與教練嘗試做過視訊訓練的方式，現在貼上感應貼片後，就能在app中看到自己的心肺狀態等等，更能掌握自己訓練時的狀態。