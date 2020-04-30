羽球／球后好潮！ 戴資穎曝最愛這造型

「世界球后」戴資穎除了羽球場上手法多變外，場下穿搭也越來越多元，今年拍攝系列潮流服飾也嘗試不同造型，展現潮流一面。

從造型眼鏡到公主包頭，小戴展現有別於球場的一面，她笑說有點害羞但又覺得新鮮，「這次拍照的成果我自己也滿喜歡的，本來還擔心無法駕馭。」她還透露，特別喜歡丸子頭的造型，「還請造型師教我怎麼綁。」

以戴資穎敢於做自己的精神為靈感發想 Crown Collection，從2018年首度發行，今年推出第三代，不只品項更全面化，顏色設計也更活潑鮮明。