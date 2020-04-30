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網球／阿格西過50大壽 改口稱費德勒史上最佳
美國退役網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）在本月29日迎接50歲大壽，卻在生日前推翻多年前的看法，將史上最佳球員從「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）改成「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。
這位美國「世界球王」在日前受訪時提到心目中的史上最佳球員，他答說：「費德勒，毫無疑問，沒人在場上會比他更突出。」2005年在美網決賽敗在費德勒拍下的阿格西甚至說，就算自己處於巔峰，也不認為能改變美網決賽的結果。
阿格西在6年前曾說，認為納達爾是「史上第一」，但在費德勒累積到史上最多20座大滿貫後，阿格西也改口了。
納達爾在去年包辦法網和美網金盃後，大滿貫數累積到19座，和費德勒只有1座之隔；只是今年的網球賽季在上月受新冠肺炎影響而全面停賽，包括百年歷史的溫布頓宣布取消，對擅長草地的費德勒追逐再一冠是利空消息，納達爾最擅長的法網也從5月延到9月舉行。
除了分享對史上最佳球員的看法，阿格西也透露和妻子「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）的夫妻相處關係，他笑說，妻子不但是網壇常勝軍，在生活上也是贏家，他拿控制身材舉例，「她總是勝出，她有保持健康的慾望，保持身材比我更容易，她可以一早起床先去運動，根本不用思考，每件事她做起來都貌似很輕鬆。」
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