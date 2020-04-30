自由車／不畏官方疫情禁令 環法賽事照辦

不畏懼法國疫情禁令，環法自行車賽將照辦！法國總理菲利浦日前宣佈法國全面禁止大型集會，相當受重視的法甲足球聯賽遭腰斬，但據外媒30日的報導，另一項全球知名賽事環法自行車賽卻有望照辦，原因是環法賽在延賽後，賽程恰好跨過總理頒布的9月禁令，法國體育部長馬拉希尼諾拍胸脯保證：世界三大環賽之首的環法自行車賽並不因禁令而打斷。

三大環賽照辦首例

根據《英國廣播公司》報導，法甲雖然因法國疫情控制無果，無奈宣告提前結束賽季，讓法國頓時少了一項世界級關注的賽事，但在30日卻傳出令體育迷振奮的消息：世界三大自行車環賽之首的環法賽（Le Tour de France）將會照辦。

該國體育部長馬拉希尼諾表示，環法賽歷年來傳統都是夏季舉辦，此前因為疫情影響而延期，在多方商討下終於敲定推延至8月底開辦，由於賽事期間是23天，就算法國的大型集會禁令延到9月，改期後的環法賽恰好跨過禁令時間，沒有其他意外的話，環法賽是這波疫情影響以來，最早、且唯一確定開辦的世界頂級環賽。

環法賽若能如法國保證維持開辦，也延續三大環賽的每年舉辦傳統（三大環賽從二戰以來，從未中斷過），在環西賽（La Vuelta）和環義賽（Giro d'Italia）仍處於無限延期的情況下，對法國、乃至世界體育迷都是一件值得慶幸的消息。

吸金能力十足

然而，日前仍有媒體不看好三大環賽「硬辦」，據《新浪網》分析，過往三大環賽的相隔時間點不會太緊密，讓車隊能調整到最佳狀態參賽，但若環西賽和環義賽比照環法延期舉行，等於3個月內得排定所有賽程，而一場環賽都將近一個月，車隊幾乎沒有喘口氣的時間，這讓比賽精彩度稍嫌堪憂。

按照《NPR》日前的報導，延期的環法賽若路線維持一定，將從尼斯開騎，在巴黎告終。同時，環法賽開辦在利益層面對車隊很重要，許多車隊都仰賴環法賽吸引的贊助商，平均約佔了車隊的7成商業價值。

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