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東奧已延期 黃國書：運動產業博覽會還要辦？

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
民進黨立委黃國書呼籲，台灣運動產業博覽會今年是否如期舉行，要審慎評估。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委黃國書呼籲，台灣運動產業博覽會今年是否如期舉行，要審慎評估。記者蔡晉宇／攝影

原配合東京奧運舉辦的台灣運動產業博覽會預計在7月登場。民進黨立委黃國書今天舉行記者會表示，因應東奧已延期，應審慎評估是否將增加投入的5000萬元移緩濟急預算用在產業紓困上，回應產業真實需求，待明年東京奧運運舉辦之時，再來舉辦該活動。體育署副署長林哲宏回應，東奧延期訊息一出，的確討論過是否延期，會在5月中旬再和指揮中心討論確認。

黃國書表示，因應疫情影響，如金曲獎等重要活動都已順延舉辦，且考量目前國際產業人士不易來台，此時舉辦展覽恐失去國際交流機會，若單靠本土產業撐起大型展覽會，效益可能不高。

黃國書說，今年運動產業博覽會原預算就超過3000萬元，因為疫情又加上5000萬元移緩濟急紓困經費，合計超過8000萬元預算遠超過第一屆舉辦時的1200萬元；然而分析現在情勢，運動產業最需要的不是大型博覽會，而是在全球體育賽事重創情況下，體育署如何產帶動活動舉辦、門票收入、轉播、周邊產品，與國民運動風氣的經濟循環復甦；因此5000萬移緩濟急經費，建議要用在刀口上，回歸紓困受創的運動產業，而非單純補助辦展覽。

林哲宏表示，東奧確定延期後，體育署有討論過該活動是否展延，但考量該動時間點在7月，屆時疫情可能已有所趨緩，若是如此，正好能藉舉辦大型展覽機會，來協助運動產業協助業者振興。但林哲宏也說，是否如期舉辦，仍待5月中旬和指揮中心討論，一切都會遵循指揮中心指示辦理。

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