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網球／輕取澤瑞夫闖4強 墨瑞：我厲害是事實

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在線上網球對決找到重返巔峰的感覺，他在馬德里網賽舉辦的電玩虛擬賽先擊敗「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），到了8強單淘賽首戰再以6：1解決德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），以全勝戰績挺進4強。

分組賽3戰全勝的墨瑞笑說：「我比其他人厲害太多了，這就是事實。」

他在開賽至今不但未嘗敗績，且僅僅丟掉1局就取得分組龍頭，在8強賽也全面壓制澤瑞夫，他開玩笑說：「當我和納達爾對陣時，他說我一定有下工夫苦練，而今天澤瑞夫控制上犯了很多錯誤。每個人都有自己的解釋，但我獲勝的原因，就是我比其他人更強。」

原本的馬德里網賽因新冠肺炎取消，大會改採別開生面的網路對決，男、女網各16名選手透過電玩遊戲「Tennis World Tour」一較高下，爭取15萬歐元的冠軍獎金；賽事也結合公益，冠軍可選擇捐出部分獎金幫助因停賽影響經濟的巡迴賽球員，大會也會捐出5萬歐元作為新冠肺炎防疫善款。

墨瑞在4強賽將和阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）交鋒，兩人先前還曾一起練習這項線上遊戲，墨瑞評比對手的等級「很糟糕」，為正式交鋒增添話題。

舒沃茲曼在8強賽以6：3擊敗義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini），另兩場8強賽則是由希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以6：2拍下西班牙退役好手佛瑞爾（David Ferrer），比利時好手葛芬（David Goffin）以6：0橫掃法國代表普瑞爾（Benoit Paire），西西帕斯和葛芬將對決爭奪另一張決賽門票。

墨瑞 澤瑞夫 納達爾

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