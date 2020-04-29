網球／挑戰另類連霸 荷蘭女將馬德里虛擬賽全勝晉級

延續去年在馬德里女網賽奪冠氣勢，荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）在首度舉行的馬德里線上虛擬賽勢如破竹，她分組賽取得全勝戰績挺進8強，有機會完成另類的馬德里「連霸」。

芭坦斯去年在馬德里都是直落2摘下勝利，成為首位在WTA超強賽（Premier Mandatory）一盤未失摘冠的女將；今年賽事雖因新冠肺炎取消，但大會發起結合公益的線上慈善賽，身為「衛冕軍」的芭坦斯也成參賽16名女將代表之一。

放下球拍、拾起搖桿，芭坦斯在馬德里的完美戰績跨季延續，她在第4組戰無不克，分別擊敗德國前「球后」柯波兒（Angelique Kerber）、「加拿大精靈」布夏德（Eugenie Bouchard）和克羅埃西亞對手薇基克（Donna Vekic），以全勝戰績挺進單淘汰賽。

年初退役的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）也在分組賽打下全勝佳績，有機會爭奪冠軍獎金15萬歐元。

這場別開生面的線上對決共邀請男、女共16名選手參加，從分組賽脫穎而出的8名女將進入單淘汰賽，台灣時間今天深夜開始的4場對決分別由芭坦斯出戰瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）、羅馬尼亞柯絲塔亞（Sorana Cirstea）碰加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）、伍茲妮雅琪對決英國「一姊」孔塔（Johanna Konta），法國菲蘿（Fiona Ferro）和薇基克爭最後一張4強門票。