網球／墨瑞拍下納達爾！ 是虛擬網賽

睽違多時，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）終於從「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）手中搶下勝利，不過這場勝利卻不會被列入正式的生涯對戰紀錄，因為是場線上虛擬對決。

兩名前「世界球王」在馬德里線上網賽同組，納達爾分組首戰雖旗開得勝，最終日碰墨瑞卻以0：3吞敗，且全場只拿下1分，錯過分組前2的晉級門票。

「我認為我得到機會，這是當然的。」墨瑞發表奪勝感言。

有趣的是，就算是真正的馬德里名人賽，墨瑞對上納達爾也有不錯表現，兩人生涯對戰納達爾以17勝7敗占上風，但2015年馬德里決賽和隔年4強賽，都是墨瑞擊敗「紅土之王」。

連線上對決都失利，納達爾認為墨瑞在電玩有「下苦功」，不過墨瑞否認，他開玩笑說：「我不用太多訓練就能擊敗他，他不是很擅長，如果我練多一點，他今天就會輸更慘。」

墨瑞還爆料，自己之前也曾和晉級8強的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）一起線上練習，「他那時玩得很糟，或許他有回去好好練習。」

這場別開生面的線上網球賽結合公益，男、女冠軍各可獲得15萬歐元獎金，可決定要捐出多少幫助經濟受影響的巡迴賽球員，大會另會捐出5萬歐元作為新冠肺炎防疫善款。

經過兩天賽事，取得8強單淘汰賽資格的選手都出列，男子組4場對決將由墨瑞出戰德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）、舒沃茲曼碰義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini）、希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）對決西班牙退役好手佛瑞爾（David Ferrer），比利時好手葛芬（David Goffin）則要和法國代表普瑞爾（Benoit Paire）。