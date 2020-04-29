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高球／前9洞抓兩鷹 翁永田熱血傳承賽排龍頭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
翁永田首輪獨居龍頭。圖／台灣長春職業高爾夫協會提供
翁永田首輪獨居龍頭。圖／台灣長春職業高爾夫協會提供

2020南區熱血傳承賽今天開打，選手在好天氣下出賽，成績普遍不差，共有12位選手打出低於標準桿「紅字」成績，其中還有2位是超級長春選手；台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）副理長翁永田靠2隻老鷹加持，打出當日最佳67（-5）桿，獨居龍頭。

翁永田今天除2隻老鷹，還進帳2隻小鳥、吞1柏忌；他前9洞尤其神勇，打出2鷹、1鳥、無柏忌的完美成績，其中第4洞是第2桿剩98碼直接灌進，第9洞也是70碼再一次直接灌進，兩隻老鷹讓成績大進補。

堪稱「小巨人」的翁永田，前年打出生涯輝煌的一年，贏得2場冠軍、年度總排名高踞第2，去年雖為傷所困，成績仍維持一定水準，今年前2站也有並列第7及第22名成績。

「每年開季之初，我好像都在找推桿手感，得慢慢地才能完全進入狀態。今年在山溪地那場開幕戰，就有2呎短推推不進，而這個情況今天也曾出現。」他說，今天若沒些小失誤，可能打出更低桿數。

前美、日巡名將陳志忠和出身高雄球場的好手林德明，今天都打出69（-3）桿 ，暫時並列第2；林吉祥、鍾一飛、李勝忠、汪德昌、蘇文祥同以70（-2）桿並列第4。

超級長春方面，70歲的陳振輝打出單獨領先的69（-3）桿佳績，林豐懋以71（-1）桿居次；業餘青少年組，江語葳、張哲綸同以76桿並列領先。

老鷹 高爾夫 陳志忠

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