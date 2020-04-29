網球／西西帕斯糗了 祝壞小子生日洩個資

希臘網壇新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）弄巧成拙，他在社群平台傳送生日祝福給澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），去不慎把雙打搭檔的電話都一併奉上，讓基里洛斯十分無言。

兩名新生代好手曾搭檔雙打，基里洛斯日前過25歲生日，西西帕斯就公開祝福好友「長尾巴」，不料西西巴斯秀出寫著「打給我」的紙板卻出現一組手機號碼，不小心洩漏出基里洛斯個資。

這組電話很快就關機，基里洛斯也在社群爆走，「你真的是個白癡......每個人不要再打給我了！」基里洛斯句末連用5個驚嘆號，顯現內心的崩潰。

西西帕斯之後也補上篇貼文，寫上「停止打給基里洛斯」，這組電話之後也顯示斷線。

西西帕斯和基里洛斯去年曾在華盛頓網賽及辛辛那提名人賽攜手，不過話題組合籤運不佳，連兩站第一輪都碰哥倫比亞「世界球王」組合卡波（Juan Sebastian Cabal）／法瑞（Robert Farah），勝場沒能開張。

受新冠肺炎影響，兩名網壇好手想在賽場碰頭也要再等等，ATP和WTA賽事從上月就開始停賽，目前到7月中前都沒賽事。