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自由車／黃亭茵受傷不無助 小港醫院和運發局給力量

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛王昭月／高雄即時報導
黃亭茵2016年在大陸崇明島「女子世界公路巡迴賽」獲單站冠軍，潛力被看好。她2017年一度受膝蓋疼痛所苦，接受小港醫院團隊治療後好轉。她說，運動傷害防護門診是很貼心的措施，讓運動員受傷時不會感到無助。圖／黃亭茵提供
黃亭茵2016年在大陸崇明島「女子世界公路巡迴賽」獲單站冠軍，潛力被看好。她2017年一度受膝蓋疼痛所苦，接受小港醫院團隊治療後好轉。她說，運動傷害防護門診是很貼心的措施，讓運動員受傷時不會感到無助。圖／黃亭茵提供

運動員最怕受傷，若無法保持最佳狀態，恐影響賽事表現，甚至運動生涯前途。高雄市政府與高雄市立小港醫院合作，設立「高雄市優秀運動選手運動傷害防護聯合門診」，從賽前到賽後一路守護，讓運動員無後顧之憂投入訓練與競賽，一旦受傷，也能得到最好照顧。

現年30歲的黃亭茵，目前是楠梓高中自由車教練，她2016年在大陸崇明島「女子世界公路巡迴賽」獲單站冠軍，但隔年卻是她運動生涯低潮，膝蓋疼痛遲遲找不出原因，找遍醫師都無顯著改善，讓她好沮喪。後來透過運動傷害防護門診，接受小港醫院團隊的治療，疼痛情況才好轉。黃亭茵說，運動傷害防護門診是很貼心的措施，讓運動員受傷時不會感到無助。

高雄市政府運發局長許文宗表示，「高雄市優秀運動選手運動傷害防護聯合門診」照顧對象包含近兩屆全國運動會、全民運動會、全中運前3名選手，運發局會造冊給醫院，符合資格者，享就醫免掛號費，也能得到小港醫院跨專業團隊整合照顧等。這一合作案自105年啟動，每兩年一屆，迄今邁入第三屆，至今有近800人次受惠。

為協助選手在賽場上保持最佳狀況，小港醫院團隊也在106年全國運動會首次啟動運動防護醫療團，108年全國運動會也組織醫療團至桃園，在比賽現場隨時為受傷選手服務，甚至進駐選手下榻的飯店，提供超音波檢查、體外震波治療及物理治療等。

小港醫院院長郭昭宏說，運動員最擔心遙遙無期的漫長復健路，除給予無微不至且專業的醫療照顧，心理支持也很重要，例如自由車女鐵人黃亭茵就和物理治療師楊慧菁成為無話不談的朋友，對穩定運動員的身心都有加分。

「不只照顧優秀選手，經濟弱勢選手也是重點！」郭昭宏說，小港醫院團隊當選手的堅強後盾，運動防護聯合門診除免掛號費外，對經濟條件較艱辛選手，也會以特簽方式處理，讓運動員在關鍵時刻得到最好的陪伴與照顧，為高雄、為台灣爭光。

許文宗、郭昭宏、高雄市體育會理事長朱文慶、高雄市教育局長吳榕峯等人今天一同出席續約儀式。朱文慶說，小港醫院守護運動選手身心健康，鼓舞選手在運動場上奮戰更有力量。

今年疫情打亂全中運、大專運動會原訂時程，許文宗說，高雄市選手仍未鬆懈，市府也會提供最強後援，除提供體育獎助金，今年更首次在全國運動會前一年編列培訓經費，提前為備戰110年全國運動會做準備，讓選手能在競技場上發揮最佳實力。

黃亭茵2016年在大陸崇明島「女子世界公路巡迴賽」獲單站冠軍，潛力被看好。她2017年一度受膝蓋疼痛所苦，接受小港醫院團隊治療後好轉。她說，運動傷害防護門診是很貼心的措施，讓運動員受傷時不會感到無助。圖／黃亭茵提供
黃亭茵2016年在大陸崇明島「女子世界公路巡迴賽」獲單站冠軍，潛力被看好。她2017年一度受膝蓋疼痛所苦，接受小港醫院團隊治療後好轉。她說，運動傷害防護門診是很貼心的措施，讓運動員受傷時不會感到無助。圖／黃亭茵提供
高雄市體育會理事長朱文慶、高雄市運發局長許文宗、小港醫院院長郭昭宏、高雄市教育局長吳榕峯（由左至右）今天一同出席續約儀式。記者王慧瑛／攝影
高雄市體育會理事長朱文慶、高雄市運發局長許文宗、小港醫院院長郭昭宏、高雄市教育局長吳榕峯（由左至右）今天一同出席續約儀式。記者王慧瑛／攝影
高雄市立小港醫院斥資400萬元打造運動功能評估室，增添等速肌力儀及心肺功能測試評估系統，由專業醫師提供優秀選手完整評估。圖／高雄市立小港醫院提供
高雄市立小港醫院斥資400萬元打造運動功能評估室，增添等速肌力儀及心肺功能測試評估系統，由專業醫師提供優秀選手完整評估。圖／高雄市立小港醫院提供
黃亭茵2016年在大陸崇明島「女子世界公路巡迴賽」獲單站冠軍，潛力被看好。她2017年一度受膝蓋疼痛所苦，接受小港醫院團隊治療後好轉。她說，運動傷害防護門診是很貼心的措施，讓運動員受傷時不會感到無助。圖／黃亭茵提供
黃亭茵2016年在大陸崇明島「女子世界公路巡迴賽」獲單站冠軍，潛力被看好。她2017年一度受膝蓋疼痛所苦，接受小港醫院團隊治療後好轉。她說，運動傷害防護門診是很貼心的措施，讓運動員受傷時不會感到無助。圖／黃亭茵提供
高雄市體育會理事長朱文慶、高雄市運發局長許文宗、小港醫院院長郭昭宏、高雄市教育局長吳榕峯（由左至右）今天一同出席續約儀式。記者王慧瑛／攝影
高雄市體育會理事長朱文慶、高雄市運發局長許文宗、小港醫院院長郭昭宏、高雄市教育局長吳榕峯（由左至右）今天一同出席續約儀式。記者王慧瑛／攝影

黃亭茵 全中運 自由車

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