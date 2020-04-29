白宮再邀各大職業運動討論復賽 更多篩檢可望運用
白宮聯邦醫療保健與補助服務中心（CMS）局長維爾瑪（Seema Verma）以及各職業聯盟首席醫療官員，今日舉行視訊會議，討論賽事重啟的可能，並表示未來將有更多篩檢方式問世，政府也承諾會竭盡所能幫助各大職業運動復賽。
與會的職業運動代表官員包括MLB、NFL、NBA、WNBA、NHL、PGA、LPGA、NCAA、國家女子足球聯盟、NASCAR以及美國網球協會等，維爾瑪向所有職業聯盟醫療單位更新最新的篩檢方案，並鼓勵各聯盟依循美國疾病管制與預防中心防疫準則。
NCAA12大聯盟（Big 12 Conference）主席波斯比（Bob Bowlsby）表示，白宮會議中表達願意提供任何協助，「我們也獲知更多篩檢方式，包括抗體篩檢等等，對大學和職業運動重啟是福音。」
不過波斯比也坦言，秋季賽事能否重啟仍有太多不確定性，「但能夠從最具權威性的官方獲得消息是件好事，政府也支持我們做必要篩檢。」
PGA將是首個率先復賽的職業運動，前四場比賽都會以閉門方式進行，首個比賽將是6月8日登場的嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge）開始，預計接下來25周將舉行28項賽事。
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