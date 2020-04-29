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足球／荷甲開第一槍 法甲跟進宣布本賽季報銷

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

繼荷甲宣布本賽季報銷後，歐洲五大聯賽之一的法甲決定跟進，不再補辦剩餘賽程，並且提前結束賽季，是否會延燒到歐洲其他頂級聯賽，仍有待觀察。

荷甲在日前開出第一槍，宣布這個賽季受到新冠肺炎新疫情干擾，確定腰斬，沒收所有升、降級名額，讓球隊大半賽季的努力化為烏有，也成為聯盟開辦64年以來，第一次沒有產生冠軍的詭譎賽季。

今天法甲與法乙隨著發出公告，由於法國當局嚴禁所有體育賽事直到9月，而且閉門開踢也不行的情況下，2019至20年賽季已經無法回歸，所有未賽的行程都得取消，直接展望下個賽季。

目前法甲尚未進一步說明，是否褫奪冠軍和升、降級資格，或是按照現有的積分榜頒發名次；目前豪門巴黎聖日爾曼在少踢一輪的情況下，仍以27場比賽獲得68分占據榜首，馬賽則以12分之差居於次位。

巴黎聖日爾曼主席艾基拉菲（Nasser Al-Khelaifi）表示，「我們當然尊重法國政府的決定，也計畫在獲得歐足協同意後繼續參與歐冠，無論會在何時何地開踢，如果無法在法國比賽，我們願意改到客場，以提供給隊職員的最佳環境。」

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