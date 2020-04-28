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網球／電玩對決連贏兩場 丹麥甜心曝秘訣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

去年底宣布今年澳網後高掛球鞋，前世界球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）在馬德里網賽線上對決不但「復出」，且在分組賽連勝2場，她也樂得分享秘訣。

「我從一月開始就什麼事都沒做了，我不曾看到我的球拍，沒有再打網球，所以我精力充沛，有很多能量來玩！」伍茲妮雅琪笑說。

「丹麥甜心」先以4：2擊敗法國好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），再以3：0擊敗去年美網奪冠的加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu），在所屬的第三組取得領先。

別開生面的馬德里網賽線上對決，男、女各16名選手分到4組，循環賽後取分組前2晉級8強，除「丹麥甜心」連拿2勝，羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea）也在第二組保持不敗之身，且是第一場只輸1分下以3：0拍下英國「一姊」孔塔（Johanna Konta），第二戰再瓦解3個賽末點、以4：2逆轉烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）。

柯絲塔亞笑說，根本不記得有瓦解到3個賽末點，「我只記得一個，然後我說『史維托莉娜，如果妳沒贏下這分，妳就會出局！』。」她形容這場是「不可思議逆轉」，連自己都有些無法置信，「我很開心，因為我知道對手很擅長電玩，而對我來說，我上星期才開始玩，這意義很大。」

伍茲妮雅琪 安德里斯庫

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