東奧疫情後登場 森喜朗：奧運帕運開閉幕擬整合

東京奧運組織委員會主席森喜朗接受日媒「日刊體育」專訪時說，如果武漢肺炎疫情到明年夏天仍未平息，東奧就停辦，不再延期。若東奧順利舉辦，擬將奧運和帕運開閉幕式整合。

報導說，受到2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，原訂今年7月24日開幕的東京奧運延至明年7月23日開幕，這是近代奧運124年歷史當中首度延期舉辦。

上個月24日決定東奧延期舉辦，至今過了一個多月，武漢肺炎疫情仍持續擴大，東奧組織委員會逾9成職員採遠端上班，東奧比賽會場辦理延期使用等的業務必需進行，情況窘迫。

被問到如果到了明年夏天新型冠狀病毒疾病疫情尚未能平息，奧運是否再度延期至2022年時，森喜朗答說：「不會延，如果那樣就停辦。」

他認為，過去奧運遇到戰爭時期就停辦，這次是人類與看不見的敵人在奮戰，所以才決定設法延至明年夏天和平地舉辦一場奧運，這是人類的一場豪賭。全世界戰勝病毒後，如能成功舉辦奧運，那價值將比過往的每一場奧運多出好幾倍，要這麼想，所付出的辛苦和努力才值得。

「開閉幕式的計畫是否變更呢」，森喜朗說，至今的計畫都是「承平時期」慶典的內容，但現在要變成人類戰勝新型冠狀病毒的一場大奮戰的、充滿戲劇性的奧運，有必要徹底重新檢視。

他說，日本傳統劇「狂言師」野村萬齋所率領7名演出家團隊當中有成員認為，原本奧運與帕運分別舉行的開閉幕式共「4場」，可考慮縮減為「2場」。亦即，奧運開幕時，奧運與帕運一起舉行開幕式；帕運閉幕時，一起舉辦閉幕式。

森喜朗認為，這樣可節省許多經費，也可當成人類克服全球性危機的一項大訊息。但他也說，首先是要看國際奧林匹克委員會（IOC）及國際帕運委員會（IPC）是否贊成。已售出的奧運閉幕式及帕運開幕式的門票、轉播權等的問題如何處理。

森喜朗說，人類與新型冠狀病毒進行一場大奮戰之後，是否開閉幕式還像以前一樣大排場進場繞行等，有人對此有意見。以前就有人說，選手長時間進場繞行對選手造成負擔。現在新型冠狀病毒疫病發生後，是否還要舉辦人群密集、人員密切接觸的大行進，有必要重新思考。

有關聖火傳遞活動，森喜朗認為，聖火跑者已決定，基本上沒必要變更。

至於東京奧運暨帕運落幕後，將以公寓出售的選手村，森喜朗說，建築物的代表業者三井不動產公司已表示，這是個大難題，但會盡量提供協助。他聽說有民眾已簽約買房打算入住，但這問題與東奧組織委員會沒直接關連。

有人說東奧的追加經費可能逾3000億日圓（約新台幣850億元）。對此，森喜朗表示，他毫無所悉，起初還有人喊出需追加4000億日圓、5000億日圓，計畫也將受到影響。前陣子他與國際奧會協調委員會主席柯茲（John Coates）視訊會議時，兩人都同意須審慎評估。

「如需追加經費，會要求由國庫負擔嗎？」森喜朗說，就如政府至今所說的，應由東京都負擔。他認為東京都有優渥的預算，這次配合防疫的企業可獲歇業補償金，東京都政府也領先在做。

森喜朗說，鑑於首相安倍晉三在東奧延期一事上發揮了領導力，所以也想請政府協助。至於東奧的經費，將根據原本就規劃好的角色進行協商。

被問到是否國際奧會也應分擔部分經費時，森喜朗說，他也是這麼主張的，但要經過精算後，雙方都能接受才能做決定。

馬拉松賽的會場改到北海道札幌市舉行，國際奧會是否負擔部分費用一事至今仍不明朗。對此，森喜朗表示，國際奧會有說該出多少錢就會出，但還沒決定。