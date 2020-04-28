快訊

台灣都市交通問題解方？減少車輛出行的兩項根本性改革

星聚點復興館、朝代、梅花戲院安檢未過 即起停業改善

東奧疫情後登場 森喜朗：奧運帕運開閉幕擬整合

中央社 / 東京28日專電
若東奧明年順利舉辦，擬將奧運和帕運開閉幕式整合。 美聯社
若東奧明年順利舉辦，擬將奧運和帕運開閉幕式整合。 美聯社

東京奧運組織委員會主席森喜朗接受日媒「日刊體育」專訪時說，如果武漢肺炎疫情到明年夏天仍未平息，東奧就停辦，不再延期。若東奧順利舉辦，擬將奧運和帕運開閉幕式整合。

報導說，受到2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，原訂今年7月24日開幕的東京奧運延至明年7月23日開幕，這是近代奧運124年歷史當中首度延期舉辦。

上個月24日決定東奧延期舉辦，至今過了一個多月，武漢肺炎疫情仍持續擴大，東奧組織委員會逾9成職員採遠端上班，東奧比賽會場辦理延期使用等的業務必需進行，情況窘迫。

被問到如果到了明年夏天新型冠狀病毒疾病疫情尚未能平息，奧運是否再度延期至2022年時，森喜朗答說：「不會延，如果那樣就停辦。」

他認為，過去奧運遇到戰爭時期就停辦，這次是人類與看不見的敵人在奮戰，所以才決定設法延至明年夏天和平地舉辦一場奧運，這是人類的一場豪賭。全世界戰勝病毒後，如能成功舉辦奧運，那價值將比過往的每一場奧運多出好幾倍，要這麼想，所付出的辛苦和努力才值得。

「開閉幕式的計畫是否變更呢」，森喜朗說，至今的計畫都是「承平時期」慶典的內容，但現在要變成人類戰勝新型冠狀病毒的一場大奮戰的、充滿戲劇性的奧運，有必要徹底重新檢視。

他說，日本傳統劇「狂言師」野村萬齋所率領7名演出家團隊當中有成員認為，原本奧運與帕運分別舉行的開閉幕式共「4場」，可考慮縮減為「2場」。亦即，奧運開幕時，奧運與帕運一起舉行開幕式；帕運閉幕時，一起舉辦閉幕式。

森喜朗認為，這樣可節省許多經費，也可當成人類克服全球性危機的一項大訊息。但他也說，首先是要看國際奧林匹克委員會（IOC）及國際帕運委員會（IPC）是否贊成。已售出的奧運閉幕式及帕運開幕式的門票、轉播權等的問題如何處理。

森喜朗說，人類與新型冠狀病毒進行一場大奮戰之後，是否開閉幕式還像以前一樣大排場進場繞行等，有人對此有意見。以前就有人說，選手長時間進場繞行對選手造成負擔。現在新型冠狀病毒疫病發生後，是否還要舉辦人群密集、人員密切接觸的大行進，有必要重新思考。

有關聖火傳遞活動，森喜朗認為，聖火跑者已決定，基本上沒必要變更。

至於東京奧運暨帕運落幕後，將以公寓出售的選手村，森喜朗說，建築物的代表業者三井不動產公司已表示，這是個大難題，但會盡量提供協助。他聽說有民眾已簽約買房打算入住，但這問題與東奧組織委員會沒直接關連。

有人說東奧的追加經費可能逾3000億日圓（約新台幣850億元）。對此，森喜朗表示，他毫無所悉，起初還有人喊出需追加4000億日圓、5000億日圓，計畫也將受到影響。前陣子他與國際奧會協調委員會主席柯茲（John Coates）視訊會議時，兩人都同意須審慎評估。

「如需追加經費，會要求由國庫負擔嗎？」森喜朗說，就如政府至今所說的，應由東京都負擔。他認為東京都有優渥的預算，這次配合防疫的企業可獲歇業補償金，東京都政府也領先在做。

森喜朗說，鑑於首相安倍晉三在東奧延期一事上發揮了領導力，所以也想請政府協助。至於東奧的經費，將根據原本就規劃好的角色進行協商。

被問到是否國際奧會也應分擔部分經費時，森喜朗說，他也是這麼主張的，但要經過精算後，雙方都能接受才能做決定。

馬拉松賽的會場改到北海道札幌市舉行，國際奧會是否負擔部分費用一事至今仍不明朗。對此，森喜朗表示，國際奧會有說該出多少錢就會出，但還沒決定。

帕運 聖火

延伸閱讀

明年前疫情威脅若未滅 東奧組委會：將取消奧運

相關新聞

明年前疫情威脅若未滅 東奧組委會：將取消奧運

武漢肺炎疫情前景渾沌未明，令人懷疑東京奧運僅延後一年是否足夠，但東奧組織委員會主席森喜朗表示，如果疫情在明年以前未獲得控...

網球／新冠肺炎影響大 納達爾、加索互吐苦水

雖在馬德里虛擬線上網賽旗開得勝，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）卻也擔心網球生涯受新冠肺炎影響，他在籃球...

東奧疫情後登場 森喜朗：奧運帕運開閉幕擬整合

東京奧運組織委員會主席森喜朗接受日媒「日刊體育」專訪時說，如果武漢肺炎疫情到明年夏天仍未平息，東奧就停辦，不再延期。若東...

運動事業紓困 受創自由教練最多補助6萬元

新冠肺炎疫情衝擊經濟，教育部分別運動產業的事業體和個人提出紓困，不但運動事業營業減少超過15%即可申請補助，自由教練等弱...

網球／洛迪克夢幻提案做公益 美網場地與前球王搭雙打

為抗疫募款的「 All In Challenge」線上公益拍賣，吸引體壇球星、娛樂圈名人響應，前美國球王洛迪克（Andy...

沒疫苗東奧難成行？ 日醫師會會長也認同

先前英國公衛學者曾表示，新冠肺炎疫苗如果未能在2021年研發完成，東京奧運恐難舉辦；近日日本醫師會會長横倉義武（Dr. ...

網球／納達爾虛擬電玩賽背傷延賽？ 總監：小玩笑啦

馬德里虛擬網球賽28日登場，賽前卻傳出西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以背傷申請延賽？原來是賽事總監洛培...

卡關！ 乙級賽事場地難尋

原定二、三月登場的中等學校乙級籃球、排球南北區複賽，因新冠肺炎疫情延賽，儘管上周體育署表示會協調大學協助提供閉門賽場地，...

網球／墨瑞挑戰大滿貫 英國前一哥不看好

網球賽事受新冠肺炎影響，到7月中前都不會有賽事舉行，對養傷中的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）或許算另類好消息...

F1／鎖定7月重啟賽事 英國站閉門舉行

一級方程式集團（Formula One Group）董事長卡瑞今天說，他希望受疫情影響而縮短的2020年F1賽車賽季最終...

足球／義大利逐步解封 義甲有望下月復賽

義大利新冠肺炎疫情漸緩，昨天260例死亡案例是自3月14日開始最低，政府逐步解除封鎖，義甲（Serie A） 也將於5月...

場地喬不攏 高中乙級學生籃、排複賽卡關

受到新冠肺炎疫情影響，原定2月中旬陸續登場的乙級中等學校南北區籃排球複賽，儘管上周體育署表示會協調大學協助提供閉門賽場地...

熱門新聞

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

NBA／無緣參與喬丹巔峰 楊恩看紀錄片驚呼連連

NBA／登門拖羅德曼去練習 紀錄片導演：喬丹抓他鼻環

NBA／憶當年和柯爾要簽名 湯普森：他擺架子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。