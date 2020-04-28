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運動事業紓困 受創自由教練最多補助6萬元

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
教育部分別運動產業的事業體和個人提出紓困，不但運動事業營業減少超過15%即可申請補助，自由教練等弱收入減少超過50%，也可以申請補貼， 記者毛琬婷／攝影
教育部分別運動產業的事業體和個人提出紓困，不但運動事業營業減少超過15%即可申請補助，自由教練等弱收入減少超過50%，也可以申請補貼， 記者毛琬婷／攝影

新冠肺炎疫情衝擊經濟，教育部分別運動產業的事業體和個人提出紓困，不但運動事業營業減少超過15%即可申請補助，自由教練等弱收入減少超過50%，也可以申請補貼，每個月達2萬元，最多可領6萬元。

行政院今舉行紓困振興方案-「教育與運動產業紓困方案」記者會。教育部長潘文忠指出，全國約有6.3萬家運動事業的公司行號。受到疫情衝擊，教育部將已爭取紓困振興特別預算中的19.55億元，針對運動事業包括健身房、游泳池、運動中心等，以及個人做紓困。

潘文忠表示，補助的期程為2月至6月，之後則視疫情發展來評估是否啟動。

他指出，首先針對運動事業的補助，凡營業額減少15%以上，補助最高250萬元，主要補助包括員工的薪資、場地租金、行政管理，及因應相關事業的提升補助。

而在運動事業營業額減少達50%以上，等於生意少超過一半，補助金則採專案審核，以實際上運動事業所提出的需求做評估，包括薪資補助、補助每位員工經常性薪資4成，最多每月2萬元，至多3個月；營運資金補助、依照員工人數，每位1萬元，提供企業資金補助；另外補助創新研法、技術提升、數位行銷等部分。

潘文忠指出，相關運動事業從業人員的部分，不到1個事業體，也沒有成立公司等，如自由球評、自由教練，若酬勞減少達50%，可申請補助，每月最高2萬元，最多補助3個月。

而在運動團體方面，潘文忠說，運動賽會及選手培訓也受到疫情影響，多停辦或緩辦，教育部也籌措5億元的費用來協助國內66個單項的運動團體，包括添購防疫用品，最高補助30萬元，協助維持選手、教練的培訓，在防疫上做到最高規格，尤其奧運雖然暫緩，但培訓都在持續進行中；另外也補助因停賽、延賽等，所衍生的費用，例如機票、場地，甚至於門票。

潘文忠以中華職棒為例，成為世界第一個國家開打的職業棒球，但這次也配合整個政府的防疫，照顧到球員、裁判等工作人員的安全，完全採閉門比賽，僅在線上做轉播，雖然很精采，可是拿不到門票收入

潘文忠說，補助的期程同樣是2月至6月，目前已受理23個團體申請，補助1億多元，其他正陸陸續續提出申請。

棒球 中華職棒

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