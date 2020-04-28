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明年前疫情威脅若未滅 東奧組委會：將取消奧運
武漢肺炎疫情前景渾沌未明，令人懷疑東京奧運僅延後一年是否足夠，但東奧組織委員會主席森喜朗表示，如果疫情在明年以前未獲得控制，就會取消已經延後一年的東京奧運。
俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行已迫使東京奧運延後一年舉辦，目前預計在2021年7月23日開幕。根據今天出刊的「體育日刊」（Nikkan Sports），森喜朗受訪說，東奧沒有再度延期的可能。
森喜朗被問及若明年疫情仍構成威脅，是否可能把奧運延至2022年，他明確回答：「沒有。」
森喜朗表示：「出現那種情況，就會取消。」
他提到過去只有戰時曾經取消奧運，並把對抗冠狀病毒的戰役比擬為「跟無形的敵人作戰」。
森喜朗指出，如果病毒被成功遏制住，「我們明年夏天將在平和之中舉行奧運」。
在許多運動員和體育協會的龐大壓力下，日本東奧籌備單位與國際奧林匹克委員會（InternationalOlympic Committee）在3月同意把2020東京奧運延後一年。
籌備單位和日本官員曾表示，明年奧運將是展示全球戰勝冠狀病毒的機會，但現在有人懷疑僅延後一年是否足夠。
日本醫師會會長橫倉義武今天警告，如果沒有研發出有效的疫苗，明年就很難舉辦奧運。
橫倉義武在記者會上表示：「我不會說不該舉辦，但會很難舉辦。」
一名曾批評日本當局抗疫作為的日本醫學專家上週示警，對於2021年能否舉辦奧運，他的態度「非常悲觀」。
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