網球／洛迪克夢幻提案做公益 美網場地與前球王搭雙打

為抗疫募款的「 All In Challenge」線上公益拍賣，吸引體壇球星、娛樂圈名人響應，前美國球王洛迪克（Andy Roddick）也是其一，他提供球迷能與他在美網場地雙打機會，邀請球迷一同做公益。

洛迪克在2003年美網捧回生涯唯一一座大滿貫賽冠軍，2012年高掛戰拍，不過為了公益活動，他將回到紐約法拉盛草地公園（Flushing Meadows），與球迷雙打合拍。

「我已經不太打球了，但很感謝美國網球協會允許我，藉此機會邀請球迷為抗疫盡份心力。」洛迪克表示，得標者可以帶兩位親友，與他一同站上亞瑟·艾許球場（Arthur Ashe Stadium）打雙打，起標價5000美元，目前競標價來到1.2萬美元（約台幣36.3萬元）。

除了洛迪克，包括塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）也響應，提供兩位球迷三天美網之旅，另外NBA球星西蒙斯等人也都推出挑戰，共襄盛舉。

由體育用品電商Fanatics創辦人、費城76人隊與NHL紐澤西魔鬼隊合夥人魯賓（Michael Rubin）發起的「 All In Challenge」慈善拍賣，款項將全數捐出，作為為第一線防疫人員和提供孩童、長者膳食，目前慈善款項已達2150萬美元（約台幣6.5億元）。