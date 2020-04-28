快訊

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

約談林森錢櫃店經理 消防包商：陸續斷水線曾修警報器

網球／洛迪克夢幻提案做公益 美網場地與前球王搭雙打

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

為抗疫募款的「 All In Challenge」線上公益拍賣，吸引體壇球星、娛樂圈名人響應，前美國球王洛迪克（Andy Roddick）也是其一，他提供球迷能與他在美網場地雙打機會，邀請球迷一同做公益。

洛迪克在2003年美網捧回生涯唯一一座大滿貫賽冠軍，2012年高掛戰拍，不過為了公益活動，他將回到紐約法拉盛草地公園（Flushing Meadows），與球迷雙打合拍。

「我已經不太打球了，但很感謝美國網球協會允許我，藉此機會邀請球迷為抗疫盡份心力。」洛迪克表示，得標者可以帶兩位親友，與他一同站上亞瑟·艾許球場（Arthur Ashe Stadium）打雙打，起標價5000美元，目前競標價來到1.2萬美元（約台幣36.3萬元）。

除了洛迪克，包括塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）也響應，提供兩位球迷三天美網之旅，另外NBA球星西蒙斯等人也都推出挑戰，共襄盛舉。

由體育用品電商Fanatics創辦人、費城76人隊與NHL紐澤西魔鬼隊合夥人魯賓（Michael Rubin）發起的「 All In Challenge」慈善拍賣，款項將全數捐出，作為為第一線防疫人員和提供孩童、長者膳食，目前慈善款項已達2150萬美元（約台幣6.5億元）。

美網 76人 西蒙斯

延伸閱讀

網球／納達爾虛擬電玩賽背傷延賽？ 總監：小玩笑啦

網球／反對3巨頭救濟基金 汀恩：寧捐助更需要的人

網球／澳網協擬辦國內賽 主席：網球可保持社交距離

網球／美網協提醒 避免「布萊恩兄弟式撞胸」

相關新聞

沒疫苗東奧難成行？ 日醫師會會長也認同

先前英國公衛學者曾表示，新冠肺炎疫苗如果未能在2021年研發完成，東京奧運恐難舉辦；近日日本醫師會會長横倉義武（Dr. ...

網球／納達爾虛擬電玩賽背傷延賽？ 總監：小玩笑啦

馬德里虛擬網球賽28日登場，賽前卻傳出西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以背傷申請延賽？原來是賽事總監洛培...

網球／洛迪克夢幻提案做公益 美網場地與前球王搭雙打

為抗疫募款的「 All In Challenge」線上公益拍賣，吸引體壇球星、娛樂圈名人響應，前美國球王洛迪克（Andy...

卡關！ 乙級賽事場地難尋

原定二、三月登場的中等學校乙級籃球、排球南北區複賽，因新冠肺炎疫情延賽，儘管上周體育署表示會協調大學協助提供閉門賽場地，...

網球／墨瑞挑戰大滿貫 英國前一哥不看好

網球賽事受新冠肺炎影響，到7月中前都不會有賽事舉行，對養傷中的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）或許算另類好消息...

F1／鎖定7月重啟賽事 英國站閉門舉行

一級方程式集團（Formula One Group）董事長卡瑞今天說，他希望受疫情影響而縮短的2020年F1賽車賽季最終...

足球／義大利逐步解封 義甲有望下月復賽

義大利新冠肺炎疫情漸緩，昨天260例死亡案例是自3月14日開始最低，政府逐步解除封鎖，義甲（Serie A） 也將於5月...

場地喬不攏 高中乙級學生籃、排複賽卡關

受到新冠肺炎疫情影響，原定2月中旬陸續登場的乙級中等學校南北區籃排球複賽，儘管上周體育署表示會協調大學協助提供閉門賽場地...

網球／反對3巨頭救濟基金 汀恩：寧捐助更需要的人

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）日前號召網壇另兩大巨頭成立救濟基金，協助低排名選手度過難關，...

羽球／球后扮稅務大使 戴資穎透露隔離小確幸

國際體壇受新冠肺炎影響紛紛停賽，我國「世界球后」戴資穎成羽球賽事全面喊卡前的最後冠軍，上月帶回全英公開賽的球后回台結束1...

網球／巡迴賽回歸正常？ 納達爾表悲觀

歐洲疫情近日有緩和跡象，但世界第2西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），對於巡迴賽回歸之日仍悲觀以對，指出即...

東奧／明年能如期舉行？日感染醫學專家：機率是0

東京奧運受到新冠肺炎影響，已確定延至明年7月23日舉行，但在疫情仍未看到盡頭的情況下，加上日本首相安倍晉三此前宣布全國進...

熱門新聞

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

中職／桃園球場假觀眾 洋將有驚喜有驚嚇

中職／林智勝向球迷報平安 「一切順利，沒有斷掉」

中職／史上最離奇骨折 曾翊誠投球扭斷左大腿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。