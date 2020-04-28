沒疫苗東奧難成行？ 日醫師會會長也認同

先前英國公衛學者曾表示，新冠肺炎疫苗如果未能在2021年研發完成，東京奧運恐難舉辦；近日日本醫師會會長横倉義武（Dr. Yoshitake Yokokura）也同意此看法，並呼籲日本不宜過早解除緊急狀態。

英國愛丁堡大學全球公共衛生學學者施理達（Devi Sridhar）曾在4月中旬指出，疫苗研發是明年東奧舉辦的決定性關鍵，且必須是有效且人們負擔得起、易得性高的疫苗。

現任日本醫師會會長横倉義武在近日接受訪問也同意此論點，並呼籲政府加速研發疫苗和治療藥物，以保障明年東奧能成行。

横倉義武表示，他並未評斷日本是否應該舉辦東奧，而是在沒有疫苗的情況下，舉辦會有困難，「除非有效的疫苗研發成功，否則我認為要舉辦東京奧運會有難度。」

而日本首相安倍晉三有意在5月6日後解除全國緊急狀態，横倉義武則坦言憂心，站在建議繼續延長的一方，「我不認為在這個階段，應該解除緊急狀態。」