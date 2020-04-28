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網球／納達爾虛擬電玩賽背傷延賽？ 總監：小玩笑啦

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
馬德里虛擬網球賽28日登場，納達爾也展現不錯的電玩實力，首戰旗開得勝。 美聯社
馬德里虛擬網球賽28日登場，納達爾也展現不錯的電玩實力，首戰旗開得勝。 美聯社

馬德里虛擬網球賽28日登場，賽前卻傳出西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以背傷申請延賽？原來是賽事總監洛培茲（Feliciano López）開了個小玩笑，要大家放輕鬆。納達爾也展現不錯的電玩實力，首戰旗開得勝。

洛培茲在賽前表示，收到納達爾背部不適的訊息，與加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）一役要延賽，讓不少球迷嚇了一跳。洛培茲隨後在推特寫道，「大夥我只是開玩笑，納達爾背傷應該是因為打PS4壓力過大。順帶一提，他在虛擬網賽秀了傑出技巧。」

自認對網球電玩不拿手的納達爾，首戰面對電玩高手小將沙波瓦羅夫一鳴驚人，切球、正拍樣樣來，順利開胡。21歲的沙波瓦羅夫則表示是網路不順扯他後腿，「我的網路有點慢，連線品質不佳。」

首戰告捷的還有前英國球王墨瑞（Andy Murray）、2018年馬德里網賽冠軍得主德國澤瑞夫（Alexander Zverev），以及世界第6希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等人，西西帕斯表示，打虛擬網賽他如魚得水，「在虛擬網賽打球，感覺我就像納達爾在打紅土賽事一樣。」

納達爾 洛培茲 西西帕斯

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