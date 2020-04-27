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網球／墨瑞挑戰大滿貫 英國前一哥不看好

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

網球賽事受新冠肺炎影響，到7月中前都不會有賽事舉行，對養傷中的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）或許算另類好消息，但前英國「一哥」魯塞斯基（Greg Rusedski）卻預測，墨瑞想再捧金盃的機率微乎其微。

32歲的墨瑞去年出動了髖部手術，同年6月草地賽事先從雙打復出，8月開始重回單打賽場，雖沒參加美網但10月在比利時打下安特衛普公開賽金盃，終結兩年的「冠軍荒」，但今年又因原本傷處附近不適，還沒任何出賽紀錄。

墨瑞世界排名已經掉到129位，他先前曾表示，會等百分百復原再重回賽場，目標瞄準從5月延期到9月的法網復出，不過魯塞斯基卻不看好墨瑞重返顛峰，他認為墨瑞很難回到和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）齊名的「四大天王」行列。

「對他來說的好消息是，就現在這時間點他有多點時間休息。」魯塞斯基受訪時提到，當然希望墨瑞身體狀況能恢復，「但每周他都要遇到納達爾、費德勒、約克維奇、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）挑戰，這很困難。」

2007年退役的魯塞斯基認為，墨瑞能贏比賽，或許也能打下巡迴賽冠軍，「但贏下大滿貫，那是5盤3勝制，要打7場比賽，難度又更高，他或許能進入8強、第四輪，但要帶著傷勢走到最後，這是個大疑問。」

不過身為同胞，魯塞斯基也補上一句：「但我希望他證明我錯了，就像他之前幾次做的一樣。」

墨瑞 納達爾 費德勒

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