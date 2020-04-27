足球／義大利逐步解封 義甲有望下月復賽

義大利新冠肺炎疫情漸緩，昨天260例死亡案例是自3月14日開始最低，政府逐步解除封鎖，義甲（Serie A） 也將於5月4日開放球員重啟訓練，團隊訓練5月18日恢復，賽季有望下月底到6月初恢復。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在電視轉播中宣布，球員從5月4日可以重啟訓練，球隊練習5月18日開始，「我們也將持續評估狀況，是否能讓球季完成。」

他補充說，還要經過很多討論才能走到復賽這一步，「我們會以最大安全性來考量，我們對體育充滿熱情，不希望選手冒任何風險。」他也提到，就像許多義大利人，自己也是足球粉絲，若是看不到本季冠軍感覺會很奇怪又失望，但相信大家也都明白，在疫情處境下有太多要考慮。

義大利5月4日將進入解除封鎖的「第二階段」，內容包括部分民眾可以戴口罩探親、公園重新開放及餐廳恢復外賣等，若是一切順利，3月9日開始停賽的義甲盼5月27日到6月2日間能恢復舉辦，賽季能在8月初結束，不過目前仍沒確切的復賽時程表。

重啟訓練後，每個俱樂部都要有防疫相關措施，另外計畫每隊捐出5組新冠肺炎檢測工具，以免被批評使用過多醫療資源。