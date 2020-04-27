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F1鎖定2020年賽季7月展開 英國站閉門舉行

中央社 / 巴黎27日綜合外電報導

一級方程式集團（Formula One Group）董事長卡瑞今天說，他希望受疫情影響而縮短的2020年F1賽車賽季最終能於7月5日在奧地利大獎賽展開；英國站賽事則將閉門舉行。

法新社報導，卡瑞（Chase Carey）發出聲明指出：「我們目標是於7月、8月與9月初進行歐洲賽事，首站比賽將於7月3日至5日在奧地利進行。」

「9月，10月和11月我們將在歐亞地區、亞洲和美洲進行比賽，並於12月在波斯灣地區的巴林及阿布達比為賽季劃下句點。」

原定6月28日舉行的法國大獎賽（French GrandPrix）今天已被取消，但對於預定7月19日舉行的英國大獎賽（British Grand Prix），主辦單位尚未對延遲或取消與否做最後定奪。

英國銀石賽道（Silverstone circuit）負責人今天表示，由於疫情影響，這次英國大獎賽將不會有觀眾入場，但賽事仍將按計畫舉行。

銀石賽道董事總經理普林格爾（Stuart Pringle）在他的推特帳號發表聲明指出：「我極為失望要告訴你們，我們將無法在粉絲面前於銀石賽道舉行今年的英國大獎賽。」

英國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情最嚴重的國家之一，染疫死亡人數已破2萬大關。

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