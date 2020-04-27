場地喬不攏 高中乙級學生籃、排複賽卡關

受到新冠肺炎疫情影響，原定2月中旬陸續登場的乙級中等學校南北區籃、排球複賽，儘管上周體育署表示會協調大學協助提供閉門賽場地，然而目前大專院校仍傾向保守不外借，複賽重啟再度生變，場地因素也讓高中體總大傷腦筋，預計5月初邀請各校代表協調，集思廣益。

中等學校五人制足球聯賽複賽，目前已經確定5月9至14日（高中）、5月19至24日（國中）於嘉義吳鳳科技大學舉行，但國高中乙級籃球、排球複賽目前場地仍未定案。

高中體育總會秘書長朱彩鳳表示，場地因素是卡關最大主因，預計5月初將邀請各校代表開會，集思廣益，蒐集現況做評估。

高中體總也初步先提出兩個方案，一是在南、北部尋找合適的運動中心場地；二是複賽暫緩至7月，待大專院校放暑假，校園淨空，比賽重啟機率較大，屆時再與大專院校協調，至於高三畢業生能否出賽，體總也傾向同意原班人馬，避免球隊戰力受影響。