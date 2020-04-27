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網球／反對3巨頭救濟基金 汀恩：寧捐助更需要的人

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
汀恩。 法新社
汀恩。 法新社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）日前號召網壇另兩大巨頭成立救濟基金，協助低排名選手度過難關，世界第3汀恩（Dominic Thiem）則持反對立場，表示現在的高排名選手也一樣從低層打拚起，寧願捐助更需要的組織團體。

約克維奇攜手「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）計畫成立救濟基金，幫助生計受影響的低排名選手，但網壇也有不同聲音。

26歲的汀恩是三度大賽亞軍，他表示即便是低排名選手，難以維生的狀況很罕見，此外有許多選手並未將網球職業生涯視為第一優先，「沒有人會因此餓肚子。我不懂為何我應該給他們金錢，我寧願將錢捐給更需要的人或組織。」

汀恩以自己為例，表示許多現在排名前段的選手，過去也並未獲得一分一毫的救助，「我們憑著一己之力向上爬，也沒能擔保我會有傑出表現，或者能掙得大筆鈔票。」

世界排名43名澳洲的好手米爾蒙（John Millman），則點出問題核心在於獎金制度和系統的長期不平衡，他早在2016年就曾指出會外賽和會內賽獎金差距過大問題，特別是近年賽事獎金逐年增高，卻並非所有選手雨露均霑。

米爾蒙也提出效法高球賽，讓挑戰賽、未來賽冠名的作法，「我們應該想辦法分散獎金，讓更多選手能受惠。」

約克維奇 Roger Federer Novak Djokovic

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