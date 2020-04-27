羽球／球后扮稅務大使 戴資穎透露隔離小確幸

國際體壇受新冠肺炎影響紛紛停賽，我國「世界球后」戴資穎成羽球賽事全面喊卡前的最後冠軍，上月帶回全英公開賽的球后回台結束14天的居家隔離後，最新身分化身稅務大使，為財政部拍攝稅務檢負擔影片，盼各界一起走過疫情難關。

小戴在全英公開賽比賽期間，英國旅遊警示從二級升至三級，她和打進男單決賽的「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋等中華羽將回台都先經14天居家隔離才「出關」。

小戴影片中分享居家隔離的生活，她將14天當作難得假期，期間沒特別「追劇」，和平時最大不同除少了球場訓練，小戴笑說：「大概就是睡到中午吧！」

已經恢復正常訓練的小戴，因世界羽球聯盟（BWF）凍結世界排名積分，球后周數暫停在148周，下一場國際賽是何時也是未知，但小戴透過影片傳達「正能量」，她說：「現在大家都很辛苦，政府各單位也都在各方面進行紓困作為，希望大家都身體健康，早日度過這段疫情。」