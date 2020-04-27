網球／巡迴賽回歸正常？ 納達爾表悲觀

歐洲疫情近日有緩和跡象，但世界第2西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），對於巡迴賽回歸之日仍悲觀以對，指出即便是閉門進行仍需要許多人員的參與，特別是國際間旅行會是一大難題。

受新冠肺炎疫情影響，ATP、WTA職業巡迴賽至少停賽到7月中，納達爾最擅長的紅土賽事全數歸零，目前僅確定法網延期，其餘賽事能否延期舉辦要待新的網球行事曆公布才能得知。

人正處在疫情最嚴重國家之一西班牙的納達爾表示，過去一個半月是相當難熬的日子，疫情也造成無可復原的損失，對於接下來幾個月的經濟勢必造成衝擊，「希望是幾個月而非幾年，畢竟許多人因此丟了工作，每天看著許多人因此往生也令人感到難過。」

對於巡迴賽何時回歸正常，納達爾也傾向悲觀，「網球賽你每周都在旅行移動，住在旅館，往來於不同國家間。」

即便採無觀眾閉門形式，所有賽事還是需要許多工作人員參與，納達爾說：「就國際層面，這是最嚴重的問題。」他也坦言，要在居家隔離期間維持體能並不容易，需要強大的紀律並承受煎熬。