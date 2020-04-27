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東奧／明年能如期舉行？日感染醫學專家：機率是0

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
延期一年的東京奧運能否如期與行，仍是未知數。 美聯社
延期一年的東京奧運能否如期與行，仍是未知數。 美聯社

東京奧運受到新冠肺炎影響，已確定延至明年7月23日舉行，但在疫情仍未看到盡頭的情況下，加上日本首相安倍晉三此前宣布全國進入緊急狀態，也讓東奧未來更添不確定性，日本感染醫學專家北村義浩就認為，明年東奧要在正常情況下舉行的機率為「0」。

翻開過去奧運歷史，史上僅三度奧運因戰爭取消，但今年受到疫情影響，東京奧運成為現代奧運124年歷史上首次延期的奧運，且雖然宣布延期一年舉行，但在全球仍籠罩在疫情陰霾下，疫情何時能結束仍未可知。

日前日本首相安倍晉三擴大緊急事態宣言，從原本的7個縣市範圍擴大到日本全境，計畫結束時間為5月6日，外界對於東奧能否在明年順利舉行仍抱持著存疑態度。

加上日前東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎曾表示，東京奧運延期已讓日方付出巨大損失，加上已經延期一年，給予主辦單位和IOC足夠的時間，也已經沒有餘地讓東京奧運二度延期。

對此北村義浩就直言表示，明年東京奧運在正常情況下舉行的機率為0，他說：「在正常方式舉行下機率是0，不過若是有特效藥或是疫苗問世，或是在沒有觀眾的情況下，以某種限制的情況下，也不是不能舉行。」

北村義浩也談到日本要在5月6日如期解除緊急事態宣言的可能性同樣為0，他認為日本需要備齊三大條件，包含民眾必須盡最大自制力自我約束、感染者降低，及醫療資源尚有剩餘，若沒符合這些條件，緊急狀態很難解除。

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