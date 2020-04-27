疫情影響深 國際奧會委員：巴黎奧運規劃已過時

國際奧林匹克委員會（IOC）成員、法國前體育部長德律今天表示，爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後，原本為2024年巴黎奧運所做的規劃，如今已顯得過時。

原是田徑選手的德律（Guy Drut）曾先在1972年拿下奧運110公尺跨欄銀牌，4年後再在同項比賽摘金。他今天在替法國新聞台（France Info）撰寫的專欄中表示，有必要「重新規劃」奧運比賽進行方式，好讓活動能更加考量現實情況。

德律寫道：「我們目前經歷的（疫情）危機，對我們的日常生活、生活方式、經濟、勞資契約和選擇的社會型態具有長遠影響。…在這樣的新情境下，奧運和帕運（Paralympic）比賽也無法例外必須重新規劃。」

受到疫情影響，國際奧會和主辦單位已被迫將今年的東京奧運延後一年舉行。但自1996年起擔任國際奧會委員的德律直言，延後比賽只是解決問題的冰山一角。

他質問：「因應這場危機，難道只需把比賽日期延後，不需要從經濟和組織角度徹底重新思考比賽模式？」

69歲的德律曾在1995至1997年於法國前總統席哈克（Jacques Chirac）任內擔任體育部長。他表示：「我們為了爭取巴黎主辦2024年奧運而規劃和採取的美好計畫，如今已顯得過時，脫離現實。」

「未來的奧運將和過去的奧運截然不同。我們必須接受這點，並一同想像出一個新的模式。」