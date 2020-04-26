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網球／澳網協擬辦國內賽 主席：網球可保持社交距離
ATP、WTA巡迴賽全面停賽至7月13日，為了讓選手停賽期間也有比賽可打，澳洲網球協會已著手研擬舉辦國內賽，澳洲網協主席提列（Craig Tiley）難掩興奮，表示網球是可以保持社交距離的運動，但仍會等到疫情更趨緩、禁令放寬後再執行賽事。
澳洲日確診人數漸減，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日已經和紐西蘭總理協商，考慮針對紐西蘭開放旅遊禁令。在疫情控制漸有起色之際，澳洲網協也著手研擬舉辦國內賽。
「在此時期，這可能會是我們的新做法，如果能成真會非常酷。」但澳網主席提列表示，比賽不會即刻登場，仍需要再等待一段間，待限制更鬆綁，就能進行下一步。
提列指出，在必須執行社交距離的同時，很幸運網球就是屬於隔網運動，因此在社交距離和限制下仍能比賽，「你距離你的對手有段距離，且能在不同邊換場，避免接觸，我們也會善用網球運動的優勢。」
另一方面，針對日前「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）表示，是時候讓ATP、WTA整合，提列也表贊同，指出兩個協會若能整合，所帶來經濟效益也會增加，或許能為網球運動發展帶來更多助益。
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