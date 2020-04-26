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企甲足球／外援盧安梅開二度 航源FC喜迎第2勝
2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第三輪，26日輔仁大學足球場由地主航源FC隊迎戰璉紅台體隊，航源FC巴西籍外援盧安，此役梅開二度，率隊2：0擊敗璉紅台體，笑納本季第2勝。
企業甲級足球聯賽配合防疫，採閉門進行不開放球迷進場。今日航源FC面對璉紅台體，第24分鐘航源FC由日籍外援下野淳展開得分攻勢，截斷璉紅台體防守球員的傳球後，一口氣從右路深入禁區，在吸引多名防守球員上前，橫傳給禁區另一側的盧安，盧安起腳破門，幫助航源FC率先攻破對方大門，1：0暫時領先。
下半場開賽不久，璉紅台體譚亦善傷退下場，鋒線頓失一名大將。第70分鐘，航源FC盧安接獲劉智文傳球，盧安一個吊球越過門將直接破網，為航源FC貢獻第二顆進球，幫助球隊以2：0擊敗璉紅台體，取得本賽季的第二場勝利。
其他三場賽果，高市台電2：0擊敗銘傳大學，開季豪取3連勝。台中FUTURO對北市大同，以2：2握手言和。台灣鋼鐵3：2險勝紅獅FC。目前高市台電仍以9分積分穩居榜首，航源FC以7分緊追，台灣鋼鐵以6分積分上升到積分榜第3名位置。
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