快訊

錢櫃唯一正職員工命喪火場 妻崩潰：不該邊施工邊營業

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HCL／啦啦隊錦標賽配合防疫 頒獎典禮也取消

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
比完賽後，治平高中競技啦啦隊全員戴上口罩合影留念。記者許正宏／攝影
比完賽後，治平高中競技啦啦隊全員戴上口罩合影留念。記者許正宏／攝影

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽，26日在台北體育館閉門舉行，為了落實防疫，避免整層樓超過100人，頒獎典禮也只能忍痛取消，讓奪冠的教練和選手直呼美中不足。

今年中等學校啦啦隊錦標賽縮小規模，先辦理攸關升學的高中部競啦大團體組以及國中部啦舞大團體甲組兩項。

為了配合中央防疫中心指示的室內100人準則，團隊動線以及休息區安排上更費了很大工夫，嚴密控管隊伍人數，高中組八支隊伍，1樓與7樓各安排四隊休息區，且為避免讓人數破百，比賽場地4樓最多僅能同時有兩支隊伍。

也因為人數控管緣故，頒獎典禮只能忍痛喊卡，成績公告後，獎盃再由高中體總寄送到各校，因此今年看不見選手們在現場歡喜高捧獎盃畫面。

桃園市治平高中教練范姜宗懋表示，沒能在現場享受奪冠氣氛的確美中不足，但防疫第一，非常時期有必要的作法。

以往都在現場等待成績公布，今年全隊只能先回學校，等教練公布成績，治平高中女生隊長邱亦軒直呼，回學校一小時車程內心很煎熬，所有人都回到學校集合等待成績，「聽教練宣布後全隊爆出尖叫聲，不敢相信是真的，很感動。」

桃園市治平高中奪冠。記者許正宏／攝影
桃園市治平高中奪冠。記者許正宏／攝影

治平高中 啦啦隊

延伸閱讀

1968APP三顏色警示人潮 林佳龍籲快下載

鴻海武漢廠區五一加強防疫 管控員工非必要外出

王祖賢曝防疫近況 曬戶外照美如天仙

桃園霄裡石母娘娘264誕辰防疫不辦活動 虔誠心不減

相關新聞

企甲足球／外援盧安梅開二度 航源FC喜迎第2勝

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第三輪，26日輔仁大學足球場由地主航源FC隊迎戰璉紅台體隊，航源FC巴西籍外...

HCL／啦啦隊錦標賽配合防疫 頒獎典禮也取消

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽，26日在台北體育館閉門舉行，為了落實防疫，避免整層樓超過100人，頒獎典禮也只能忍痛取...

路跑／倫敦馬不只延期 考慮只開放菁英跑者

倫敦馬拉松已因新冠肺炎延期到10月舉行，但目前疫情沒有緩解跡象，倫敦馬賽事總監布拉沙（Hugh Brasher）表示，大...

HCL／全隊僅2名高三生 治平高中啦啦隊錦標賽奪冠

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽，26日在台北體育館登場。今年配合室內100人以下防疫措施，採取閉門方式進行。去年「銀」...

網球／馬德里網賽創線上對決 專家給正評

別開生面的馬德里網賽線上版，明天將正式點燃戰火，擅長紅土的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）挑戰登頂的難度...

田徑／IAAF第三度變動賽程 6月鑽石聯賽又延期三站

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運已確定延至明年7月，國際田徑總會（IAAF）之前也宣布凍結世界排名與達標系統，預計12月1...

足球／協助旗下會員國度過難關 FIFA發緊急補助款

受到新冠肺炎疫情影響，全球足壇幾乎都陷入停擺狀態，為了幫助各國足球協會維持營運，國際足球總會（FIFA）將向旗下221個...

NFL／狀元伯羅具雙棲能力 自信也能挑戰NBA

受到新冠肺炎疫情衝擊，NFL如同WNBA都以虛擬連線方式舉辦選秀會，新誕生狀元郎是辛辛那提孟加拉虎的四分衛伯羅（Joe Burrow），這位美式足球界的新寵一直有位自己總掛在嘴邊的NBA偶像，那就是騎

東奧／日方：追加費用會透明化 沒有二度延期的餘地

東京奧運延期一年，追加費用確切數字為何目前國際奧會（IOC）和東京奧運組織委員會都並未公布，25日東京奧運組織委員會秘書...

羽球／亞錦賽重返武漢？ 湯優盃擬讓觀眾進場延至年底

世界羽聯（BWF）巡迴賽因新冠肺炎，8月前全面停賽，原定改至菲律賓馬尼拉的羽球亞錦賽也因此停賽，最新消息指出，亞錦賽很有...

國訓中心辦足壘為選手解悶 楊俊瀚、陳傑參一咖

受武漢肺炎疫情影響，國內、外賽事喊卡，國訓中心今天舉辦足壘球聯誼賽，為選手解悶，包括台灣「最速男」楊俊瀚、跨欄好手陳傑、...

企業女壘／衛冕軍新世紀黃蜂 開幕戰搶頭彩

2020新力旺企業女子壘球聯賽今天在台中萬壽棒球場閉門開戰，開幕戰上演去年冠軍戰組合，衛冕軍新世紀黃蜂隊全場僅敲9安就換...

熱門新聞

中職／統一洋投向加媒讚台灣防疫 慶幸還能打球養家

中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

NBA／和馬龍到湖人組F4 裴頓透露兩人早想一起打球

NBA／庫柯奇為克勞斯辯護 難忘皮朋對自己兄弟相稱

NBA／與韋德直播談灌籃大賽 柯瑞：葛登應該奪冠

中職／前次心理過意不去 李振昌這次解決胡金龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。