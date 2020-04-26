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HCL／啦啦隊錦標賽配合防疫 頒獎典禮也取消
108學年度中等學校啦啦隊錦標賽，26日在台北體育館閉門舉行，為了落實防疫，避免整層樓超過100人，頒獎典禮也只能忍痛取消，讓奪冠的教練和選手直呼美中不足。
今年中等學校啦啦隊錦標賽縮小規模，先辦理攸關升學的高中部競啦大團體組以及國中部啦舞大團體甲組兩項。
為了配合中央防疫中心指示的室內100人準則，團隊動線以及休息區安排上更費了很大工夫，嚴密控管隊伍人數，高中組八支隊伍，1樓與7樓各安排四隊休息區，且為避免讓人數破百，比賽場地4樓最多僅能同時有兩支隊伍。
也因為人數控管緣故，頒獎典禮只能忍痛喊卡，成績公告後，獎盃再由高中體總寄送到各校，因此今年看不見選手們在現場歡喜高捧獎盃畫面。
桃園市治平高中教練范姜宗懋表示，沒能在現場享受奪冠氣氛的確美中不足，但防疫第一，非常時期有必要的作法。
以往都在現場等待成績公布，今年全隊只能先回學校，等教練公布成績，治平高中女生隊長邱亦軒直呼，回學校一小時車程內心很煎熬，所有人都回到學校集合等待成績，「聽教練宣布後全隊爆出尖叫聲，不敢相信是真的，很感動。」
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