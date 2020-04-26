路跑／倫敦馬不只延期 考慮只開放菁英跑者

倫敦馬拉松已因新冠肺炎延期到10月舉行，但目前疫情沒有緩解跡象，倫敦馬賽事總監布拉沙（Hugh Brasher）表示，大會有準備10個方案「滾動式調整」，其中之一包括只開放菁英跑者，取消一般組。

今年倫敦馬原訂今天登場，但大會3月中就宣布，將賽事延到10月4日再舉辦。

身為全球指標性的六大馬拉松之一，去年倫敦馬共吸引4萬3000位跑者參加，世界馬拉松紀錄保持人、肯亞名將基普喬蓋（Eliud Kipchoge）完成衛冕，但今年挑戰3連霸的腳步因新冠肺炎而暫緩。

布拉沙表示，希望10月能順利舉行，但目前狀況誰都無法預測，「我們必須以整體來看，三個面向包括百萬名觀眾、醫護狀況瀚慈善活動，我們研究的狀況大概有10種，而且隨時間不斷變動。」

上月初的東京馬拉松就是只開放菁英跑者參賽，這項方式也是倫敦馬選擇可能之一。

同屬六大馬拉松的柏林馬拉松，原訂9月27日登場，但德國已決定10月24日前禁止超過5千人的大型活動，代表柏林馬拉松已不可能如期舉行。

布拉沙透露，他已和其他主要賽事的總監聯繫，討論內容不乏「激進的點子」，但並沒透露更多細節。