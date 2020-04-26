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HCL／全隊僅2名高三生 治平高中啦啦隊錦標賽奪冠

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
桃園市治平高中重返王座。記者許正宏／攝影
桃園市治平高中重返王座。記者許正宏／攝影

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽，26日在台北體育館登場。今年配合室內100人以下防疫措施，採取閉門方式進行。去年「銀」恨的桃園市治平高中，今年擊敗晉敵台北市育達高職重返王座。

由於新冠肺炎疫情，往年賽程排滿整天的中等學校啦啦隊錦標賽，今年未見國高中雙人組、五人混和組、指定動作組、全女生組、以及高中啦啦舞、高中創意啦啦隊，國、高中僅保留各一項目，攸關升學的高中部競技啦啦隊大團體組以及國中部啦啦舞大團體甲組率先舉辦。

高中體育總會秘書長朱彩鳳表示，最主要原因是若照往年賽程安排，場館內將會有超過1000人，遠超出中央防疫中心所指示的室內100人限制，因此攸關升學的高中競啦大團體組以及國中啦舞大團體甲組先舉辦。

今年高中部競啦共計八隊報名，壓軸登場的治平高中以優秀的騰翻動作，和舞蹈一致性，以總分91.23分擊敗去年冠軍育達高職，甜蜜復仇。

治平高中教練范姜宗懋表示，今年團隊組成員僅有2名高三，其餘全數是高一新生，等於是重新開始，「最難的部分在於心態，我告訴他們拿不拿冠軍不是重點，而是要愛上啦啦隊這種運動，相信教練、相信隊友。」

實際上，今年中等學校啦啦隊錦標賽原定4月16日登場，但因疫情延後兩周舉行，高中體總場館安排也一波三折，朱彩鳳透露，場館自竹北找到苗栗都被打槍，最後重新回到台北體育館才終於成行。

上午啦啦舞國中大團體甲組，今年由台北市立北安國民中學奪冠，彰化縣立大同國民中學亞軍，季軍由台南市立中山國民中學拿下。

桃園市治平高中重返王座。記者許正宏／攝影
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桃園市治平高中重返王座。記者許正宏／攝影

啦啦隊 國民 治平高中

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