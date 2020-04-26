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網球／馬德里網賽創線上對決 專家給正評
別開生面的馬德里網賽線上版，明天將正式點燃戰火，擅長紅土的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）挑戰登頂的難度頗高，他被分在第一組，同組的除了「英國希望」墨瑞（Andy Murray），還有法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）和加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），不過也有專家認為，線上對決有機會再開拓網球市場。
馬德里網賽因新冠肺炎取消，大會改採線上遊戲並結合慈善，號召男、女各16名選手參賽，比賽先分成4組，分組前2晉級8強單淘汰，贏家可選擇捐出多少獎金做為新冠肺炎疫情善款。
這項比賽台灣時間明天晚上10點線上登場，球迷可在臉書上看到直播，甚至也有賽前訪問，沙波瓦羅夫笑說：「我很喜灣這個點子，也很興奮能參與其中。」
從實體對決到線上比拚，《尼爾森體育（Nielsen Sports）》的分析師希爾（Phelan Hill）認為，這項改變能讓網球開啟不同的球迷族群。
希爾提到，像是F1和足球，都有看到其中的體育明星玩同類型的線上遊戲，也吸引到為數眾多的觀眾，「孩子們這幾天第一次接觸網球不再是透過電視，這是很不同的旅程，是讓人們參與的不同方式。」
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