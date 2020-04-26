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田徑／IAAF第三度變動賽程 6月鑽石聯賽又延期三站
受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運已確定延至明年7月，國際田徑總會（IAAF）之前也宣布凍結世界排名與達標系統，預計12月1日起重新開放，除了先前已宣布延期或暫停的六站鑽石聯賽外，現又公布原訂6月舉行的三站鑽石聯賽也都確定延期。
因東京奧運已確定延至明年7月23日舉行，國際奧會（IOC）也敲定新的資格賽時程，各單項運動資格賽最晚得在2021年6月29日前結束，不過礙於全球仍受到疫情影響，不少國家仍無法恢復正常生活，IAAF就表示先凍結世界排名與達標系統至11月30日。
之前IAAF就宣布鑽石聯賽多哈、上海及中國站延期，5月的斯德哥爾摩、拿坡里、拉巴特站也都暫停，現在原本在6月7日的尤金站、11日的奧斯陸站及13日的巴黎站也都確定延期。
不過鑽石聯賽也透露，奧斯陸站的主辦方將在原本賽期策劃一場名為「The Impossible Games」的賽事，彌補賽事無法如期舉辦的遺憾，該賽事會在挪威疫情指揮中心允許範圍內舉行，將邀請男子撐竿跳世界紀錄保持人杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）等名將參加。
另外原訂在8月25至30日在法國巴黎舉行的第25屆2020年歐洲田徑錦標賽也因疫情仍在延燒，在法國當地大型集會禁令賽而被迫宣布取消。
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