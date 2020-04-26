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足球／協助旗下會員國度過難關 FIFA發緊急補助款

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
國際足總總部。 路透
國際足總總部。 路透

受到新冠肺炎疫情影響，全球足壇幾乎都陷入停擺狀態，為了幫助各國足球協會維持營運，國際足球總會（FIFA）將向旗下221個會員國協會發放一筆補助款，各國足協可領到50萬美元，FIFA將發出總金額1.5億美元的緊急補助款。

FIFA原本每年就有600萬美元的資金分發給各國足協，作為推廣經費，今年全球體壇幾乎都受到新冠肺炎疫情影響，FIFA也緊急撥給旗下221個會員國一筆補助款，也放寬標準讓各國都能領到。

這筆緊急補助款主要是要讓各會員國維持日常的營運開支，FIFA總裁英凡提諾（Gianni Infantino）還表示，這只是紓困1.0版本，日後還會有2.0版本，希望能幫助在這波疫情下出現財政困難的協會度過難關。

「新冠肺炎大流行給足球界帶來前所未有的挑戰，作為世界領導機構，FIFA有義務協助並支持那些有迫切需求的人，首先我們會先為我們的會員國提供即時的財務援助。」英凡提諾還提到，緊急補助款只是第一步，先讓各國足協有資金保障員工權益，還有第三方贊助商的合作承諾。

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