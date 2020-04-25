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東奧／日方：追加費用會透明化 沒有二度延期的餘地

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
東京奧運延期一年，先前日本推估，經濟損失約在20億美元（約台幣60.2億元）至60億美元（約台幣181.86億元）間，武藤敏郎近日受訪則坦言，損失恐怕還得向上追加，追加費用將會透明化。 路透
東京奧運延期一年，先前日本推估，經濟損失約在20億美元（約台幣60.2億元）至60億美元（約台幣181.86億元）間，武藤敏郎近日受訪則坦言，損失恐怕還得向上追加，追加費用將會透明化。 路透

東京奧運延期一年，追加費用確切數字為何目前國際奧會（IOC）和東京奧運組織委員會都並未公布，25日東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎表示，追加費用將會透明化。

先前日本推估，經濟損失約在20億美元（約台幣60.2億元）至60億美元（約台幣181.86億元）間，武藤敏郎近日受訪則坦言，損失恐怕還得向上追加，「費用很有可能要高出原先推估的預算。」

武藤敏郎表示，目前確切數字尚不清楚，「但我們會將費用透明化，並向所有納稅人解釋費用支出。」日本先前宣稱東京奧運花費預算為126億美元，但據日本審計處去年資料，實際預算是126億美元的兩倍多。

武藤敏郎記者會上也談到先前IOC官網所公布，表示日本將負擔延期追加費用敘述並不恰當。

另一方面，對於外界詢問東京奧運有沒有可能二度延後，武藤敏郎則表示，疫情會如何發展？何時終止？沒有人能有答案，「但2021年7月已經給予主辦單位和IOC足夠的時間，也已經沒有餘地讓東京奧運二度延期。」

東京奧運

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