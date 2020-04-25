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羽球／亞錦賽重返武漢？ 湯優盃擬讓觀眾進場延至年底

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
最新消息指出，亞錦賽很有可能重返中國大陸武漢舉辦；另一方面，湯優盃也可能後推至年底，最樂觀情況盼能讓觀眾進場。 新華社
最新消息指出，亞錦賽很有可能重返中國大陸武漢舉辦；另一方面，湯優盃也可能後推至年底，最樂觀情況盼能讓觀眾進場。 新華社

世界羽聯（BWF）巡迴賽因新冠肺炎，8月前全面停賽，原定改至菲律賓馬尼拉的羽球亞錦賽也因此停賽，最新消息指出，亞錦賽很有可能重返中國大陸武漢舉辦；另一方面，湯優盃也可能後推至年底，最樂觀情況盼能讓觀眾進場。

今年羽球亞錦賽原定4月21日至26日武漢登場，但由於武漢封城，3月初亞洲羽聯宣布賽事移師馬尼拉，不過疫情日趨嚴峻，BWF更在全英賽後全面停賽，亞錦賽也一併停賽，加上東京奧運確定延後一年，亞錦賽是否回歸羽球行事曆BWF將再討論。

武漢已在4月8日解除76天的封城，湖北省則希望能連續第六年舉辦亞錦賽，先前作為方艙醫院的武漢體育館也已經進行兩度全面消毒作業。

另一方面，丹麥政府4月初宣布延長大型集會禁令至8月底，8月15日至23日於丹麥登場的湯優盃，丹麥羽協有意將賽事後推到年底，盼屆時能讓觀眾進場，營造大賽氣氛。

丹麥羽協執行長簡森（Bo Jensen）坦言要讓觀眾進場是不小挑戰，但協會已經開始著手規劃，「我們希望賽事能在最佳的情況下登場，為讓許多觀眾進場，我們也考慮將賽事移至秋季（9月至12月）。」

丹麥羽協表示目前仍在與BWF和轉播單位協調，特別是羽球行事曆得重新安排，如何不讓湯優盃和巡迴賽重疊考驗BWF智慧。至於延後到2021年舉行，丹麥羽協則不考慮此選項。

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