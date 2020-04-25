網球／蠻牛馬德里電玩賽尬墨瑞 希臘鮮肉、錦織圭加入

先前直播才聊到兩人可能線上交手，前英國球王墨瑞（Andy Murray）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），馬德里職網電玩賽恰巧分在同組，將與法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）及電玩高手加拿大小將沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）爭奪2張晉級8強門票。

「我昨晚就是用你來比賽，在紅土賽場，自然是用你來對付費德勒。」墨瑞4天前與納達爾直播暢聊，才表示由於電玩角色沒自己，選擇用納達爾小試身手，並透露屆時如果對戰，將用澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）當打手。

第2組則由2017、2018馬德里網賽亞軍奧地利汀恩（Dominic Thiem）領軍，交手阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）、美國名將伊斯納（John Isner）、西班牙佛瑞爾（David Ferrer）。

世界第6希臘小將西西帕斯在最後一刻加入馬德里職網電玩賽。 歐新社

最後一刻加入戰局的去年亞軍、世界第6希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與日本名將錦織圭分在第3組，和帝亞弗（Frances Tiafoe）、佛格尼尼（Fabio Fognini）廝殺，2018年冠軍得主德國澤瑞夫（Alexander Zverev）則和比利時名將葛芬（David Goffin）同在第4組。

馬德里網球電玩賽總監洛培茲（Feliciano López）表示，賽事消息一出就選手報名就相當踴躍，也讓首個虛擬大賽標準提高許多，「選手們也已經蓄勢待發，相信會別有一番觀賞性。」

賽事共計男女各16名選手，四組分組前二晉級8強淘汰賽，爭奪男女各15萬歐元冠軍獎金，賽會另外捐出5萬歐元給馬德里食物銀行，幫助受新冠肺炎影響的災民。